Lần đầu tiên nội bộ đảng của ông Zelensky ủng hộ giải tán chính phủ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang đối mặt sức ép lớn từ Quốc hội. Ảnh: AFP.

Khoảng 10 nghị sĩ thuộc đảng Người Phục vụ Nhân dân đã ký thư ngỏ đề nghị khôi phục vai trò giám sát của Quốc hội và quyền hạn của nội các, vốn bị Văn phòng Tổng thống lấn át trong nhiều năm. Ông David Arakhamia, lãnh đạo đảng cầm quyền trong Quốc hội Ukraine, nói lập trường của một số nghị sĩ “không đại diện cho toàn bộ đảng”.

Trong tuyên bố chung, nhóm nghị sĩ cho biết: “Để khôi phục niềm tin của người dân Ukraine và các đối tác quốc tế, chúng tôi kêu gọi lập tức đàm phán giữa tất cả các phe ủng hộ Ukraine trong Quốc hội nhằm thành lập một liên minh tăng cường sức chống chịu của quốc gia”. Nhóm nghị sĩ nhấn mạnh chính phủ mới phải gồm “những cá nhân có danh tiếng và có kinh nghiệm điều hành thực tế”.

Nghị sĩ Mykyta Poturayev, người công bố lá thư, kêu gọi khôi phục “cân bằng quyền lực theo hiến pháp”, ám chỉ việc Quốc hội cần đóng vai trò đối trọng hiệu quả hơn với nhánh hành pháp. “Văn phòng Tổng thống phải hoạt động minh bạch, được điều chỉnh theo các thiết chế và không chịu ảnh hưởng không chính thức từ các cá nhân liên quan đến tham nhũng”, tuyên bố nêu rõ.

Khả năng Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak từ chức cũng đang được nhắc đến. Ảnh: Getty Images.

Nhóm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền nói họ lên tiếng do “nguy cơ đối với sự tồn vong của Ukraine” khi bê bối tham nhũng lan rộng.

Một nghị sĩ giấu tên trong đảng cầm quyền nói số nghị sĩ ủng hộ còn lớn hơn nhiều. Tuyên bố không đề cập khả năng Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak phải từ chức.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có cuộc gặp với các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền vào ngày 20/11. Việc ông Zelensky có lấy lại được niềm tin của Quốc hội hay không phụ thuộc vào quyết định sa thải ông Yermak. Nghị sĩ Ukraine Fedir Venislavskyi nói: “Nếu ông Yermak từ chức, điều này chắc chắn sẽ giúp hạ nhiệt tình hình”.

Trước đó, phe đối lập Ukraine do cựu Tổng thống Petro Poroshenko dẫn đầu đã kêu gọi thành lập chính phủ đoàn kết, giải tán nội các hiện tại. 51 nghị sĩ đối lập đã ký tên ủng hộ tuyên bố của ông Poroshenko.