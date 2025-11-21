Phản ứng của ông Zelensky về đề xuất hòa bình mới do Mỹ soạn thảo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra sau cuộc gặp tại Kiev với các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, gồm Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, Tham mưu trưởng Lục quân tướng Randy George và Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu tướng Chris Donahue.

Ông Zelensky nói với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll rằng ông muốn làm việc với chính quyền ông Trump về kế hoạch hòa bình mới. Ông Zelensky cũng nhất trí với phía Mỹ về mốc thời gian ký thỏa thuận hòa bình, chấm dứt xung đột với Nga.

Dù phản ứng thận trọng, ông Zelensky vẫn nói ông “đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mỹ Trump và ê kíp trong việc khôi phục an ninh cho châu Âu” – động thái được xem như cách duy trì quan hệ thiện chí với Washington trong bối cảnh chính quyền Mỹ thể hiện lập trường mềm mỏng hơn với Moscow.

Trong thông điệp tối ngày 20/11, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần một “nền hòa bình xứng đáng”, trong đó “phẩm giá của người dân Ukraine phải được tôn trọng”.

Theo truyền thông Mỹ và châu Âu, bản dự thảo do đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cùng đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev xây dựng, còn Ukraine không được tham gia quá trình soạn thảo. Trong thông cáo của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kiev cho biết Washington tin bản đề xuất này có thể “giúp khởi động lại tiến trình ngoại giao”. Về phần mình, Kiev “đồng ý nghiên cứu các điều khoản theo hướng mang lại kết thúc công bằng cho xung đột”.

Thông cáo khẳng định, Kiev ủng hộ “mọi đề xuất mang tính thực chất có thể giúp tiến gần tới hòa bình thực sự”.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, thư ký báo chí Karoline Leavitt bác bỏ nhận định rằng kế hoạch buộc Ukraine phải nhượng bộ lớn. Bà cho biết ông Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio đã “trao đổi với cả hai bên một cách bình đẳng để hiểu các cam kết có thể có”.

“Đây là kế hoạch tốt cho cả Nga lẫn Ukraine”, bà nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. “Chúng tôi tin rằng nó có thể được cả hai phía chấp nhận và đang nỗ lực để hoàn tất”.

Các ngoại trưởng EU cảnh báo rằng bất kỳ kế hoạch nào cũng cần có sự đồng thuận của Kiev và Brussels. “Muốn một kế hoạch khả thi, Ukraine và châu Âu phải đồng hành”, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, phát biểu.

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết “căn nguyên của xung đột”.