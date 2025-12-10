Tài xế điều khiển xe tải cán qua người đi bộ khi nạn nhân bị tông nằm bất động

Ngày 10/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ tài xế Đ.V.N (34 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, tỉnh Đồng Nai) để điều tra vụ tai nạn giữa xe tải và người đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9/12, tài xế Đ.V.N điều khiển xe tải 60C-536.58, lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai), xe tải va chạm với ông P.V.Đ. (66 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang đi bộ qua đường.

Hình ảnh từ camera hành trình của một xe ô tô lưu thông trên đường ghi lại cho thấy, xe tải chạy tốc độ cao, tông trúng người đàn ông đi bộ. Khi người này nằm bất động trên đường, chiếc xe tải dừng lại, sau đó xe tải tiếp tục cán qua người nạn nhân. Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi bộ tử vong tại chỗ.

Xe tải cán qua người nạn nhân đang nằm bất động trên đường

Chứng kiến vụ tai nạn kể trên, người tham gia giao thông trên đường vào thời điểm đó đã hết sức phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tài xế.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ tài xế xe tải để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.