Ukraine trang bị vũ khí mới cho tiêm kích F-16
Ukraine đã tích hợp thành công tên lửa dẫn đường bằng laser APKWS II lên các tiêm kích F-16, nâng cao đáng kể năng lực đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga với chi phí thấp, theo Defense Express.
Trang tin quân sự Defense Express cho biết, lần đầu tiên, máy bay F-16 của Không quân Ukraine có khả năng sử dụng ống phóng LAU‑131 dành cho tên lửa Hydra‑70 được trang bị bộ dẫn đường laser bán chủ động APKWS II. Giải pháp này giúp bắn hạ UAV hiệu quả với chi phí chỉ khoảng 30.000-31.000 USD mỗi quả, thấp hơn rất nhiều so với các tên lửa không đối không như AIM-9 hay AIM-120.
Để khai thác tối đa hệ thống mới, các máy bay F-16 của Ukraine cũng được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu tiên tiến AN/AAQ‑33 Sniper, cung cấp khả năng dẫn đường bằng tia laser chính xác.
Theo Defense Express, một chiếc F-16 có thể mang tối đa 28 tên lửa cỡ 70 mm, biến máy bay này thành phương tiện đặc biệt hiệu quả để đối phó các đợt UAV tấn công với số lượng lớn.
Hiệu quả của APKWS trong việc đánh chặn UAV từng được chứng minh trước đó trong các hoạt động tác chiến trên bộ tại Ukraine. Sau đó, Mỹ đã điều chỉnh hệ thống này để sử dụng trên các máy bay chiến đấu như F-15E Strike Eagle. Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu, như: Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Vương quốc Anh và Ba Lan, Ukraine đã sở hữu năng lực tương tự trên phi đội F-16.
Trước khi được nâng cấp, các máy bay F-16 của Ukraine chỉ có khả năng hạn chế trong việc đánh chặn UAV. Việc kết hợp hệ thống Sniper và APKWS II được đánh giá là bước cải tiến quan trọng, cho phép Không quân Ukraine tiết kiệm các loại tên lửa đắt tiền trong khi vẫn duy trì hiệu quả trước những cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Nga.
APKWS là dòng tên lửa thế hệ mới, do BAE Systems phát triển, có thể được triển khai để chống lại các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển. Tên lửa là sự chuyển đổi thiết kế của dòng tên lửa Hydra 70 với bộ dẫn đường bằng laser. APKWS có thể được phóng bởi nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy bay phản lực, máy bay trực thăng hoặc các tàu chiến,...
APKWS có trọng lượng 15kg, chiều dài 1,87m; đường kính thân tên lửa là 70mm. Loại tên lửa thông minh này có tốc độ bay đạt 1000 m/s, tương đương Mach 2,9; tầm bắn đạt 1.100-5.000m với trực thăng và tới 11km với máy bay phản lực, bán kính lệch mục tiêu chỉ dưới 0,5 m.
APKWS II là thế hệ tiếp theo, bổ sung thêm tính năng dẫn đường kép (laser/hồng ngoại), khả năng chống UAV hiệu quả và được tích hợp trên nhiều máy bay chiến đấu hơn, làm tăng đáng kể khả năng tác chiến đa năng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/12/2025 07:09 AM (GMT+7)