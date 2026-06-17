Ông Trump nói thỏa thuận với Iran chưa phải là 'cuối cùng'

Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 17/6 đã lên tiếng về thỏa thuận vừa đạt được với Iran trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

"Thỏa thuận vừa được công bố chưa phải là cuối cùng, nó chỉ là một bản ghi nhớ hợp tác. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc Iran thực hiện các cam kết trong thời gian tới. Nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ nối lại các chiến dịch ném bom ngay lập tức", ông Trump cảnh báo.

Cũng theo Tổng thống Mỹ, nước này sẽ không tham gia vào quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran theo khuôn khổ bản ghi nhớ vừa đạt được giữa hai bên và Washington cũng không yêu cầu các quốc gia Vùng Vịnh đóng góp vào quỹ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Nếu ai muốn đầu tư thì họ có thể làm vậy. Tôi không thể nói không ai được phép đầu tư. Nhưng Mỹ sẽ không đầu tư, chúng tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Nếu các nước Vùng Vịnh muốn tham gia thì đó là quyết định của họ, nhưng tôi nghĩ mọi người nên đợi một thời gian để đánh giá được phản ứng của Iran", ông Trump nói.

Khi được hỏi rằng đâu là "bên vui mừng nhất" khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Chắc chắn là thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz sẽ mở cửa hoàn toàn trong 2 ngày nữa".

Cùng ngày 17/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bày tỏ hoan ngênh thỏa thuận Mỹ - Iran, nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là "bước tiến quan trọng đối với an ninh và thương mại quốc tế".

"Việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ là một bước tiến rất lớn. Tôi biết nhiều quốc gia đồng minh thông qua sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này. Thỏa thuận cũng mở ra cơ hội để bảo đảm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân trong tương lai", ông Rutte cho biết.