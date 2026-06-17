Nhà Trắng báo tin "thắng lợi" trước Iran

Tuyên bố được đưa ra bất chấp chi tiết về thỏa thuận ban đầu vẫn chưa rõ ràng và các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa diễn ra.

Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 hôm 16-6. Ảnh: AP

Trong một loạt các luận điểm gửi đến những người ủng hộ ông Donald Trump và các thành viên đảng Cộng hòa tại Quốc hội tuần này, Nhà Trắng tuyên bố những "chiến thắng lớn", chẳng hạn việc Iran đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh ở Lebanon.

Theo hãng tin AP, các luận điểm đi ngược lại với một số thực tế trên thực địa, đặc biệt là liên quan đến hành động của Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, dự kiến được ký kết vào ngày 19-6 tại Thụy Sĩ, vẫn là một bí mật. Các thành viên đảng Cộng hòa thừa nhận việc giữ bí mật thỏa thuận ban đầu đã tạo ra một khoảng trống thông tin, tạo điều kiện cho các luồng thông tin sai lệch tiềm ẩn lan truyền.

Khi được hỏi lý do không công bố các điều khoản của thỏa thuận ban đầu, ông Donald Trump nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16-6 ông muốn có một thỏa thuận chính thức trước khi làm điều đó. Ông Donald Trump cho biết ông sẵn sàng trình thỏa thuận cuối cùng lên quốc hội để xem xét và phê chuẩn.

Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran hôm 16-6 cho biết thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ sẽ yêu cầu Israel phải rút quân khỏi Lebanon. Đây là một điều kiện mà Israel đã bác bỏ và có thể làm đổ vỡ thỏa thuận cũng như dẫn đến việc nối lại xung đột toàn diện.

Mặc dù Israel không phải là một bên ký kết nhưng nước này lại là một phần của cuộc xung đột. Sau khi cùng Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28-2, Israel cũng đã giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon và kiểm soát nhiều khu vực ở nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết việc Israel tiếp tục kiểm soát miền Nam Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận.