Cho đi du lịch Măng Đen, hứa trả lãi cao để lừa đảo hơn 1.200 tỷ tiền trồng sâm Ngọc Linh

Ngày mai (11/8), TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, ở phường Yên Hòa, Hà Nội), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày dưới sự điều hành của HĐXX gồm 5 người.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh chịu cáo buộc lừa đảo hơn 1.279 tỷ đồng. Ảnh: Công ty Mỹ Hạnh.

Theo hồ sơ, năm 2015, Phạm Mỹ Hạnh bị Tòa án Quân sự Trung Ương xử phạt 36 tháng tù treo về tội “Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Intrenet hoặc thiết bị số của người khác”, đã được xóa án tích.

Ở hành vi lừa đảo, cáo trạng nêu năm 2020, Hạnh thành lập Tập đoàn Mỹ Hạnh và là người trực tiếp quản lý, điều hành, quyết định toàn bộ việc kinh doanh, việc sử dụng tiền góp vốn đầu tư của khách hàng vào Công ty.

Năm 2020, Phạm Mỹ Hạnh đã dùng thủ đoạn, đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.

Bị cáo quảng bá doanh nghiệp của mình đang thực hiện triển khai dự án trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon tum, Quảng Nam (nay thuộc Đà Nẵng), là thương hiệu quốc bảo Việt Nam.

Hạnh đưa các hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện các Công ty nước ngoài; làm việc với lãnh đạo cấp cao… treo tại văn phòng đồng thời quảng cáo Công ty có vốn nghìn tỷ, kinh doanh đúng hướng, uy tín, hiệu quả; được tặng nhiều bằng khen của chính quyền.

Để thu hút người góp vốn, bị can còn tổ chức cho các nhà đầu tư đi thăm quan dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại thị trấn Măng Đen (tỉnh Kon tum), tạo lòng tin về đầu tư các dự án.

Qua đây, Hạnh kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền vào công ty thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác đầu tư với lãi suất “khủng”, từ 2 đến 4%/tháng, tương đương từ 24 đến 48%/năm.

Các loại hợp đồng do Hạnh tự soạn thảo và phát hành tương tự giống nhau nhằm mục đích huy động tiền của nhiều người có nhu cầu đầu tư hưởng lãi suất với thời hạn linh hoạt, từ 6 tháng đến 12 tháng.

Thực tế, tại thời điểm bắt đầu huy động vốn vào tháng 8/2020, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án nào về trồng hoặc kinh doanh liên quan đến sâm Ngọc Linh. Sau khi nhà đầu tư góp vốn, Hạnh lấy của người sau, trả lãi cho người trước.

Cơ quan tố tụng cho rằng, đến giữa năm 2021, khi huy động được nhiều tiền, Hạnh mới tìm hiểu, liên hệ với các Công ty, Hợp tác xã có trích dẫn địa lý được phép trồng sâm Ngọc Linh rồi ký hợp đồng hợp tác với họ. Việc này cũng nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh đã sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời kêu gọi thêm được nhiều nhà đầu tư khác.

Để huy động vốn được nhiều hơn, Hạnh còn thông qua các đối tượng trung gian, môi giới đi quảng cáo dự án, hứa trả cho họ hoa hồng từ 3 – 12% trong số tiền huy động được. Những cá nhân này tin tưởng Hạnh và họ cũng từng nộp tiền đầu tư, nhận lãi nên đồng ý đứng ra kêu gọi giúp.

Cáo trạng thể hiện bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng huy động vốn, thu về hơn 1.279 tỷ đồng. Trong số này, Hạnh dùng hơn 605 tỷ trả tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư; chi hơn 52 tỷ mua sâm Ngọc Linh; chi 158 tỷ hoa hồng cho các cá môi giới; dùng 66 tỷ mua cổ phần của HTX Tuyết Sơn; dùng 125 tỷ mua bất động sản…

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của 298 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án. Họ ký 720 hợp đồng các loại với Công ty Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn là 241 tỷ đồng; đã nhận về 27 tỷ lợi nhuận cùng 19 tỷ tiền gốc và còn bị chiếm đoạt 194 tỷ đồng.