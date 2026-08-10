Quân đội Mỹ đã triển khai những năng lực chưa từng có: tại sao chiến lược này lại rơi vào bế tắc ở Iran?

Tàu khu trục USS THOMAS HUDNER trong chiến dịch quân sự chống lại Iran. Ảnh Pravda

Quân đội Mỹ bước vào cuộc chiến này với tư cách là cỗ máy quân sự hùng mạnh nhất thế giới: máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu hiện đại, các nhóm tàu ​​sân bay chiến đấu, tàu khu trục, tàu ngầm, hệ thống phòng thủ tên lửa và hàng ngàn loại đạn dược dẫn đường chính xác. Quy mô của lực lượng tập trung này là chưa từng có trong khu vực suốt một thế hệ.

Do đó, bài viết đầu tiên trong loạt bài này, trước hết và trên hết, là một phép tính về sức mạnh của Mỹ. Có bao nhiêu máy bay đã được triển khai đến Trung Đông, bao nhiêu tàu chiến tham gia vào chiến dịch, bao nhiêu tên lửa và đạn dược đã được sử dụng, và cường quốc quân sự lớn nhất thế giới cần những nguồn lực quân sự nào để tiến hành chiến tranh chống lại Iran.

Để hiểu được diễn biến tiếp theo của cuộc chiến và lý do dẫn đến sự thay đổi chiến lược của Mỹ sau đó, trước hết cần phải đánh giá quy mô của bộ máy quân sự tham gia. Tuy nhiên, trước tiên, cần xem xét cuộc chiến bắt đầu như thế nào , ai đã đưa ra quyết định phát động các cuộc tấn công, và liệu quyết định này có được chính thức hóa như là sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến hay không.

Nước Mỹ tham gia chiến tranh như thế nào?

Chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran được chính thức đặt tên là Chiến dịch Epic Fury. Đây là tên được Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) sử dụng. Theo CENTCOM, chiến dịch bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, lúc 1 giờ 15 phút sáng theo giờ miền Đông, theo chỉ thị của Tổng thống Hoa Kỳ. Trong vài giờ đầu tiên, lực lượng Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí chính xác trên không, trên biển và trên bộ.

Quyết định cuối cùng về việc phát động chiến dịch được đưa ra bởi Donald Trump, với tư cách là tổng thống kiêm tổng tư lệnh. Nhà Trắng sau đó đã làm rõ điều này: tổng thống đã cho phép thực hiện Chiến dịch Epic Fury. Việc thực thi hoạt động của chiến dịch chủ yếu được giao cho Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Chiến tranh không có tuyên bố chiến tranh

Một điểm cần lưu ý quan trọng về mặt pháp lý ở đây là Quốc hội Mỹ đã không tuyên chiến với Iran và cũng không ban hành văn bản ủy quyền riêng biệt cho việc sử dụng lực lượng quân sự trước khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu.

Ngay cả sau khi giao tranh bắt đầu, một cuộc tranh chấp về quyền hạn của tổng thống đã nảy sinh trong Quốc hội, và các nhà lập pháp bắt đầu sử dụng cơ chế được quy định trong Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh, vì lực lượng quân sự Mỹ đã tham chiến mà không có tuyên bố chiến tranh chính thức và sự cho phép của Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự (AUMF).

Đầu tiên là những cú đánh, sau đó là lời giải thích trước công chúng.

Cuộc chiến không bắt đầu theo mô hình kinh điển, trong đó tổng thống trước tiên phát biểu trước toàn quốc và tuyên bố bắt đầu các hoạt động quân sự, rồi sau đó quân đội nhận lệnh tấn công.

Nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Vào lúc 1 giờ 15 phút sáng ngày 28 tháng 2, lực lượng Mỹ và đồng minh đã bắt đầu tấn công. Chỉ sau khi chiến dịch bắt đầu, Trump mới đưa ra tuyên bố bằng video thông báo cho người dân Mỹ về việc bắt đầu các hoạt động chiến đấu lớn chống lại Iran.

Quốc hội đã nhận được thông báo chính thức theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh sau khi chiến dịch đã bắt đầu. Chính quyền cũng đã thông báo cho các lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, được gọi là "Nhóm Tám người", nhưng đây chỉ đơn thuần là thông báo, không phải là một cuộc bỏ phiếu hay sự cho phép trước khi chiến tranh diễn ra.

Dĩ nhiên, quyết định này không được đưa ra chỉ sau một đêm. Chiến dịch đã được lên kế hoạch từ trước bởi các cơ quan quân sự, tình báo và ngoại giao, và trong những tuần trước đó, Mỹ đã liên tục tập trung lực lượng đáng kể xung quanh Iran.

Cuộc chiến của một Tổng thống

Mỹ không chỉ muốn tự thể hiện mình là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới, mà còn là hình mẫu cho một hệ thống kiểm soát và cân bằng, nơi những quyết định có tầm quan trọng như vậy phải thông qua một cơ chế dân chủ phức tạp.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, mọi thứ dường như đơn giản hơn nhiều. Quyết định phát động một cuộc chiến đòi hỏi hàng trăm máy bay, hai nhóm tàu ​​sân bay chiến đấu, hàng nghìn tên lửa và hàng chục tỷ đô la thực chất được đưa ra bởi một người duy nhất-Tổng thống Donald Trump. Quốc hội không tuyên chiến, không cho phép sử dụng vũ lực trước đó, và cơ sở pháp lý cho quyền hạn của tổng thống chỉ trở thành điểm gây tranh cãi sau khi những tên lửa đầu tiên đã bắn trúng mục tiêu.

Về mặt hình thức, chính quyền đã viện dẫn quyền hạn của tổng tư lệnh theo Điều II của Hiến pháp. Nhưng Điều II không trao cho tổng thống quyền lực vô hạn để tiến hành bất kỳ cuộc chiến nào, bất kể thời gian kéo dài bao lâu. Đó là lý do tại sao vấn đề về giới hạn của những quyền lực này gần như ngay lập tức được chuyển sang Quốc hội và trở thành một phần của cuộc xung đột chính trị trong nước.

Tuy nhiên, chính hình thức ra quyết định này lại đặc biệt phù hợp với phong cách chính trị của Trump. Ông luôn nỗ lực trở thành người chủ mưu chính cho thành công của mình- người đầu tiên công bố quyết định, người đầu tiên tuyên bố chiến thắng, người đầu tiên ký tên vào đó. Các công thức tập thể, quy trình phê duyệt kéo dài và trách nhiệm chia sẻ không phù hợp với mô hình lãnh đạo này.

Ngay từ đầu, Chiến dịch Epic Fury phần lớn là "cuộc chiến của Trump". Ông ấy đích thân phê duyệt chiến dịch, giải thích mục tiêu, xác định tiêu chí thành công và chịu trách nhiệm giải thích cho người dân Mỹ lý do tại sao cuộc chiến vẫn tiếp diễn khi những kết quả nhanh chóng như mong đợi ban đầu đã không xảy ra.

Nước Mỹ đã chứng minh cho thế giới thấy sự phức tạp toàn diện của cỗ máy quân sự của mình- và sự đơn giản đáng kinh ngạc của cơ chế vận hành nó. Phóng hàng nghìn tên lửa đòi hỏi tàu sân bay, vệ tinh, căn cứ và hàng trăm máy bay. Tham vọng và chữ ký của một người duy nhất đã đủ để đạt được giải pháp chính trị.

Nhưng chữ ký của tổng thống chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, quyết định này cần phải được chuyển hóa thành sức mạnh quân sự thực sự- và ở đây, Mỹ đã thể hiện khả năng ở một quy mô hoàn toàn khác.

Cỗ máy chiến tranh của Mỹ qua những con số

Bộ chỉ huy Mỹ gọi nhóm quân được triển khai này là sự tập trung lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực trong thế hệ gần đây.

Chiến dịch này sử dụng hầu hết các loại máy bay chiến đấu chủ lực của Mỹ:

Máy bay ném bom chiến lược B-1, B-2 và B-52;

Các máy bay chiến đấu và tấn công F-15, F-16, F/A-18, F-22 và F-35;

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G, EC-130H và EA-37B;

máy bay trinh sát U-2 và RC-135;

Máy bay chỉ huy và kiểm soát E-2D;

máy bay vận tải C-17 và C-130;

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, KC-46 và KC-130;

Trực thăng tấn công AH-64;

Máy bay không người lái MQ-9 và xe tấn công dùng một lần LUCAS

Lầu Năm Góc chưa tiết lộ chính xác số lượng máy bay được triển khai đồng thời trong Chiến dịch Epic Fury. Do đó, ước tính về quy mô lực lượng không quân phải được xây dựng lại từ các báo cáo chính thức, ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi chuyến bay công khai.

Ngay cả trước khi chiến tranh bắt đầu, Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch vận tải hàng không quy mô lớn. Theo hãng tin AP, dẫn nguồn từ Liên minh Theo dõi Hàng không Quân sự, vào tháng Hai, hơn 100 máy bay chiến đấu của Mỹ đã được theo dõi trên đường bay từ Mỹ và châu Âu đến Trung Đông. Đồng thời, sự di chuyển của hơn 100 máy bay tiếp nhiên liệu và hơn 200 máy bay vận tải quân sự đến các căn cứ ở Trung Đông và châu Âu được sử dụng để chuẩn bị cho chiến dịch cũng đã được ghi nhận. Riêng hình ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan đã cho thấy hơn 50 máy bay liên quan đến việc triển khai lực lượng của Mỹ.

Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho hạm đội không quân này đặc biệt quan trọng. Hàng chục chiếc KC-46 được đóng quân ở châu Âu và Trung Đông, cùng với các máy bay KC-135 được triển khai thêm, và các máy bay C-17 thực hiện hàng chục chuyến bay chở vũ khí, nhân lực và hàng hóa.

Quy mô sức mạnh không quân chiến lược cũng có thể được đánh giá trực tiếp từ dữ liệu công khai. Chỉ riêng tại căn cứ không quân RAF Fairford của Anh, 12 máy bay B-1B và 6 máy bay B-52 đã tập trung trong khoảng mười ngày. Máy bay B-2 cũng tham gia vào các cuộc tấn công ban đầu, bao gồm 4 máy bay ném bom loại này được sử dụng chống lại các mục tiêu kiên cố vào ngày 28 tháng 2. Như vậy, ít nhất vài chục máy bay ném bom hạng nặng đã tham gia hoặc chuẩn bị tham gia vào các giai đoạn khác nhau của chiến dịch.

Hai tàu sân bay và ít nhất sáu tàu khu trục

Lực lượng hải quân bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay:

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường;

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng ba tàu khu trục khác.

Do đó, chỉ riêng hai nhóm tác chiến tàu sân bay đã bao gồm ít nhất sáu tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Ngoài ra, một số tàu khu trục Mỹ đã hoạt động trong khu vực trước khi các tàu sân bay đến. Tổng số lực lượng hải quân Mỹ lên tới ít nhất 16 tàu. Số lượng chính xác các tàu khu trục tham gia vào các giai đoạn khác nhau của chiến dịch vẫn chưa được công bố chính thức.

Trong số các tàu được xác nhận tham gia bởi các ấn phẩm chính thức của Hải quân có USS Bainbridge, USS Pinckney, USS McFaul và USS Delbert D. Black. Tàu ngầm hạt nhân, tàu đổ bộ, tàu tiếp tế và hai nhóm không quân tàu sân bay cũng tham gia vào chiến dịch này.

Hơn 11.000 viên đạn trong 16 ngày

Tạp chí Air & Space Forces ước tính rằng chỉ trong 16 ngày đầu tiên, lực lượng Mỹ đã sử dụng hơn 11.000 viên đạn các loại.

Theo tính toán của CSIS, những thứ sau đây có thể đã được sử dụng trong giai đoạn chính đầu tiên của chiến dịch:

hơn 1.000 tên lửa hành trình Tomahawk;

hơn 1.100 tên lửa JASSM phóng từ máy bay;

Từ 1.060 đến 1.430 tên lửa đánh chặn Patriot;

Từ 190 đến 290 tên lửa THAAD;

Từ 130 đến 250 tên lửa SM-3;

Từ 190 đến 370 tên lửa SM-6.

Tức là, đó không còn là vấn đề của một cuộc tấn công biểu dương đơn lẻ, mà là sự triển khai quy mô công nghiệp các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Một tên lửa Tomahawk hoặc JASSM có giá khoảng 2,6 triệu đô la, một tên lửa Patriot có giá khoảng 3,9 triệu đô la, một tên lửa SM-6 có giá 5,3 triệu đô la, một tên lửa THAAD có giá 15,5 triệu đô la, và một tên lửa SM-3 có giá gần 28,7 triệu đô la. Riêng chi phí của các loại tên lửa này đã lên tới hàng chục tỷ đô la—chưa kể nhiên liệu hàng không, bảo trì, hậu cần, hoặc việc khôi phục các căn cứ bị hư hại.

Tốc độ của chiến dịch nhanh chóng đạt đến quy mô tương đương với các cuộc chiến tranh lớn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21:

Tính đến ngày 18 tháng 3, hơn 7.800 mục tiêu đã bị tấn công và hơn 8.000 phi vụ chiến đấu đã được thực hiện;

Tính đến ngày 23 tháng 3 - hơn 9.000 mục tiêu và 9.000 phi vụ;

Tính đến ngày 28 tháng 3 - hơn 11.000 mục tiêu và 11.000 phi vụ;

Tính đến ngày 1 tháng 4 - hơn 12.300 mục tiêu và 13.000 phi vụ chiến đấu;

Tính đến ngày 6 tháng 4, CENTCOM đã báo cáo hơn 13.000 mục tiêu bị tấn công và 155 tàu chiến, tàu ngầm và các phương tiện khác của Iran bị hư hại hoặc phá hủy.

Như vậy, trong tháng đầu tiên, máy bay Mỹ trung bình thực hiện hơn 400 phi vụ chiến đấu mỗi ngày. Có những thời điểm, chúng tấn công từ 300 đến 500 mục tiêu mỗi ngày.

Có vẻ như một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy lẽ ra phải, nếu không hoàn toàn dập tắt, thì ít nhất cũng làm tê liệt khả năng tổ chức kháng chiến của Iran. Tuy nhiên, đây chính là điểm nghịch lý chính của cuộc chiến này. Thiệt hại quân sự khổng lồ đã không dẫn đến việc chấm dứt kháng chiến hay sự đầu hàng chính trị ở Tehran.

Cách Iran đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, lý do tại sao hàng ngàn tên lửa và máy bay không người lái tiếp tục nhắm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ, tại sao một thất bại quân sự không biến thành một thất bại chính trị, và tại sao eo biển Hormuz cuối cùng trở thành trọng tâm chính của cuộc xung đột- tất cả những điều này sẽ được đề cập trong phần tiếp theo của loạt bài "Địa chính trị một cách đơn giản".