Trung Quốc đánh giá giai đoạn hai đàm phán Mỹ - Iran sẽ khó khăn hơn Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại đây, người đồng cấp Pakistan đã thông báo về bản ghi nhớ giai đoạn đầu đạt được giữa Iran và Mỹ, đồng thời cảm ơn Bắc Kinh đã duy trì liên lạc chặt chẽ và hỗ trợ Islamabad trong các nỗ lực hòa giải.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar tại New York, Mỹ ngày 28/05/2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Về phần mình, ông Vương Nghị đã chúc mừng Pakistan thúc đẩy thành công việc ký kết bản ghi nhớ giai đoạn đầu giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng, những đồng thuận hiện tại chỉ là khởi đầu mới. Hòa bình lâu dài ở Trung Đông và vùng Vịnh vẫn đòi hỏi những nỗ lực không ngừng của tất cả các bên.

Ông nhận định, giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn, tuy nhiên các bên không thể quay đầu, càng không được sử dụng vũ lực. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn nữa cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, trong đó các thể chế đa phương như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần đóng vai trò lớn hơn.

Ông tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh trong việc các quốc gia trong khu vực tự quyết định tương lai và vận mệnh của mình, đồng thời hy vọng sẽ tìm ra một khuôn khổ hòa bình và an ninh mà tất cả các quốc gia trong khu vực có thể tham gia thông qua đối thoại và tham vấn. Ông cam kết sẵn sàng cùng với Pakistan tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình và đối thoại, cũng như tiếp tục đóng góp vào việc sớm khôi phục hòa bình, ổn định và phát triển ở Trung Đông.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ công bố toàn văn thỏa thuận với Iran trong vài ngày tới. Trong khi đó, theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, bản ghi nhớ thỏa thuận vẫn còn chung chung và nhiều chi tiết cần được giải quyết trong các cuộc đàm phán tiếp theo.