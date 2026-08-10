Lãnh tụ Tối cao Iran bất ngờ điều chỉnh nhân sự

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei, cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), làm đại diện của mình tại Hội đồng An ninh quốc gia tối cao (SNSC).

Không lâu sau đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng bổ nhiệm ông Rezaei làm Thư ký Hội đồng, thay ông Mohammad Bagher Zolghadr. Đây được coi là một động thái điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong bối cảnh nội bộ Tehran có dấu hiệu khác biệt về cách xử lý eo biển Hormuz và đàm phán với Mỹ.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (phải) và ông Mohsen Rezaei. Nguồn: X

Financial Times nhận định, trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian được cho là ủng hộ một thỏa thuận nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua Hormuz và tạo điều kiện chấm dứt xung đột, các nhân vật có quan điểm cứng rắn vẫn coi quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này là một đòn bẩy quan trọng mà Tehran không nên từ bỏ, nếu chưa nhận được những bảo đảm tương xứng từ Washington.

Như vậy, ông Rezaei sẽ đồng thời đảm nhiệm vai trò đại diện của Lãnh tụ Tối cao và đứng đầu bộ máy điều hành của cơ quan hoạch định chính sách an ninh quan trọng hàng đầu Iran. SNSC, do Tổng thống Iran làm Chủ tịch, có nhiệm vụ điều phối các chính sách quốc phòng, an ninh và nhiều vấn đề chiến lược của nước này. Các quyết định của hội đồng có hiệu lực sau khi được Lãnh tụ Tối cao phê chuẩn.

Được biết, ông Mohsen Rezaei là một trong những nhân vật kỳ cựu của bộ máy chính trị - quân sự Iran. Ông từng giữ chức Tư lệnh IRGC trong giai đoạn 1981-1997 và sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao, trong đó có vai trò cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao.

Việc lựa chọn ông Rezaei vì thế được chú ý không chỉ ở khía cạnh nhân sự. Với kinh nghiệm lâu năm trong IRGC và mối liên hệ trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao, sự xuất hiện của ông tại SNSC có thể giúp Tehran tăng cường phối hợp giữa các trung tâm quyền lực trong quá trình hoạch định chính sách an ninh.