Thượng nghị sĩ Mỹ nói ông Trump 'thua trong cuộc đối đầu với Iran'

Phát biểu trên kênh NBC, ông Murphy ngày 9/8 nói: “Nước Mỹ trở nên yếu đi. Iran đang mạnh lên". Thượng nghị sĩ Dân chủ này cho biết ông sẽ ủng hộ ngay cả một “thỏa thuận tồi” nếu điều đó có thể chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz.

Theo nghị sĩ Murphy, cái giá phải trả để khôi phục hoạt động tại tuyến hàng hải chiến lược này đang ngày càng tăng khi các cuộc đàm phán vẫn bế tắc.

Xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Ảnh: WANA

Báo Washington Times đưa tin các quan chức Iran đã yêu cầu phía Mỹ bồi thường, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chấm dứt các hoạt động quân sự chống Tehran.

"Cần phải chấm dứt xung đột vì mỗi ngày chiến sự còn tiếp diễn, nước Mỹ càng yếu đi và Iran càng mạnh lên, còn người dân Mỹ phải chịu thiệt khi giá cả liên tục tăng", ông Murphy nhấn mạnh. Nghị sĩ này cho biết sẽ phản đối việc cấp thêm ngân sách để tiếp tục cuộc xung đột, nhưng sẽ ủng hộ việc bổ sung kho dự trữ vũ khí của Mỹ sau khi chiến sự kết thúc.

Cuối tuần trước, 11 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã đệ trình một nghị quyết chung lên Quốc hội Mỹ, yêu cầu rút toàn bộ lực lượng vũ trang nước này khỏi các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin của hãng thông tấn WANA, Thượng nghị sĩ John Hickenlooper viết trên mạng xã hội rằng cuộc xung đột với Iran đã khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng, giá xăng và phân bón tăng mạnh, đồng thời làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ. Ông Hickenlooper tin cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Ông Hickenlooper tiết lộ đã cùng các đồng nghiệp đưa ra biện pháp chấm dứt điều ông cáo buộc là "chiến dịch quân sự bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran."

Dự thảo nghị quyết do 11 nhà lập pháp, trong đó có các Thượng nghị sĩ Adam Schiff, Chris Murphy và Chris Coons, đồng bảo trợ, yêu cầu rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch chống Iran. Trích dẫn Hiến pháp Mỹ, các thượng nghị sĩ nhấn mạnh quốc hội là cơ quan có thẩm quyền tuyên chiến, vì vậy việc tiếp tục các hoạt động quân sự mà không có sự phê chuẩn của quốc hội là trái phép.