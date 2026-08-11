Hot girl bị bạn lừa ra nước ngoài, rơi vào tay nhóm bắt cóc tống tiền

Toutiao đưa tin ngày 10/8, "Athena Liya", tên thật là Khổng Lệ Mai, nằm trong danh sách nạn nhân của đường dây bắt cóc xuyên quốc gia do Lưu Hãn Văn cầm đầu, được Công an thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) công bố.

Liya sinh năm 1995, quê Quảng Đông, từng giành giải ba cuộc thi Hoa hậu Thế giới khu vực Macau năm 2021, là influencer có hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

"Athena Liya" (Khổng Lệ Mai). Ảnh: Weibo

Bẫy lừa của bạn thân

Lý Nhất Phi (còn có tên Lý Di Phi) xây dựng hình ảnh tiểu thư con nhà giàu trong thời gian dài, chủ động tiếp cận Liya. Cô ta thường xuyên rủ Liya đi du lịch cùng để dần chiếm lòng tin.

Cuối tháng 5/2023, Lý ra vẻ suy sụp vì thất tình, lấy lý do "đi giải khuây, chụp ảnh" để nhiều lần thuyết phục Liya sang Philippines.

Ngày 16/6/2023, Lý viện cớ "có việc đột xuất" để hủy chuyến, Liya một mình lên máy bay từ Quảng Châu đi Manila. Cô ta chưa từng đặt chân đến Philippines mà trực tiếp cung cấp thông tin chuyến bay và lịch trình của Liya cho đường dây tội phạm xuyên quốc gia do Lưu Hãn Văn cầm đầu. Ngay sau khi hạ cánh, Liya bị nhóm bắt cóc khống chế, tịch thu điện thoại và giấy tờ.

Sau đó, nhóm tội phạm chiếm quyền sử dụng tài khoản WeChat của nạn nhân, bịa chuyện cô mắc khoản nợ cờ bạc khổng lồ tại casino, đồng thời gửi những bức ảnh giả cho thấy cô bị thương để đòi gia đình 800.000 USD (khoảng 5,4 triệu nhân dân tệ) tiền chuộc.

Gia đình Liya biết con gái chưa bao giờ đánh bạc và nhanh chóng nhận ra đây là một vụ lừa đảo. Tuy nhiên, để cứu con, họ vẫn bán bất động sản, gom tiền và chuyển vào tài khoản được chỉ định.

Nhưng nhóm bắt cóc không giữ lời. Sau khi nhận tiền chuộc, lo sợ Liya trở về Trung Quốc báo cảnh sát, chúng đã sát hại cô rồi phi tang thi thể.

Để che giấu cái chết của Liya, nhóm này sau đó lan truyền nhiều thông tin giả trên mạng, trong đó nói rằng cô "đã bị bán sang khu lừa đảo Campuchia" hoặc "trở thành tiếp viên số 66 ở hộp đêm".

Sau khi Lưu Hãn Văn bị dẫn độ về Trung Quốc vào ngày 20/7, cảnh sát xác nhận Liya đã bị sát hại không lâu sau khi đến Philippines năm 2023.

Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm

Lưu Hãn Văn sinh năm 1980, hoạt động lâu năm ở nước ngoài. Người này được cho là sở hữu giấy tờ tùy thân giả của nhiều quốc gia, đồng thời sử dụng nhiều bí danh để xin thị thực và quyền cư trú tại Mỹ dưới những danh tính, quốc tịch khác nhau nhằm né tránh sự truy bắt.

Lưu Hãn Văn đã tổ chức một đường dây bắt cóc xuyên quốc gia trong thời gian dài và bị cáo buộc lên kế hoạch cho hơn 10 vụ bắt cóc.

Trong đó có vụ án xảy ra vào tháng 6/2024, hai doanh nhân họ Hạ và họ Tôn bị nhóm tội phạm dụ sang Philippines rồi bắt cóc, tống tiền. Sau khi nhận được 3 triệu nhân dân tệ tiền chuộc, nhóm này sát hại hai nạn nhân.

Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ, Philippines, Hàn Quốc và các nước khác để điều tra vụ án, đồng thời phát thông báo đỏ qua Interpol. Lưu Hãn Văn bị bắt vào tháng 10/2024 tại Mỹ.

Lưu Hãn Văn (quần áo trắng) bị áp giải tại sân bay Bắc Kinh ngày 20/7. Ảnh: X

Lý Na (tên khác là Trần Dư Tuyên), được cho là tham gia lừa nạn nhân, bị bắt tại Hàn Quốc vào tháng 9/2024.

Tuy nhiên, Lý Nhất Phi đã nhanh chóng xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội sau khi vụ án xảy ra, xóa liên lạc với những người bạn chung và các dấu vết trong quá khứ. Người này hiện vẫn ở nước ngoài và chưa bị bắt.

Tuệ Anh (theo Toutiao, HK01)