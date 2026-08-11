Ông Trump đòi Iran bồi thường cho các nạn nhân của xung đột Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nếu Iran đặt vấn đề bồi thường thì Mỹ cũng có thể đưa ra yêu cầu tương tự. Ông Trump đề cập tới những quân nhân và công dân Mỹ thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ đánh bom cũng như các cuộc xung đột mà Washington cáo buộc có sự hỗ trợ của Iran.

​Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Iran cuối tuần qua cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận với Oman nhằm xác định các tuyến vận chuyển mới giữa hai nước thông qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục đưa ra một số điều kiện trước khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại, trong đó có yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt các đe dọa quân sự.

Tổng thống Trump cũng đề cập vụ đánh bom tàu khu trục USS Cole tại Yemen năm 2000 khiến 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng và hơn 30 người bị thương, đồng thời cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, trước đó FBI xác định vụ tấn công USS Cole do al-Qaeda thực hiện, vì vậy tuyên bố này của ông Trump có thể gây tranh luận về cơ sở quy trách nhiệm cho Tehran.

Ngoài ra, Tổng thống Trump yêu cầu Iran bồi thường cho gia đình hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1. Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng còn bổ sung, quy trách nhiệm cho Iran về những thiệt hại và thương vong gây ra cho người dân Lebanon, Syria, Yemen và cả Gaza.

Những yêu cầu bồi thường từ cả Washington và Tehran đã làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng.

Giá dầu thế giới ngày 10/8 tăng khoảng 5%. Dầu Brent tăng lên 87,72 USD/thùng; trong khi dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 3,95 USD.

Để hạn chế đà tăng của giá dầu trong nước, Tổng thống Trump cùng ngày đã gia hạn thêm 90 ngày việc miễn trừ một phần Đạo luật Jones, cho phép tàu mang cờ nước ngoài thực hiện một số chuyến vận chuyển dầu và các mặt hàng thiết yếu giữa các cảng của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm duy trì nguồn cung xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, giảm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển và hạn chế sức ép lên giá nhiên liệu trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu thô toàn cầu.

Tuy nhiên, phạm vi miễn trừ lần này được thu hẹp. Thay vì áp dụng rộng rãi, từng chuyến đi của tàu nước ngoài sẽ phải được chính quyền xem xét và phê duyệt riêng. Động thái này được đưa ra sau những lo ngại từ ngành đóng tàu và một số nghị sĩ Mỹ rằng việc miễn trừ kéo dài có thể làm suy yếu ngành hàng hải trong nước.