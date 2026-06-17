Rò rỉ 12 điểm trong bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Mỹ - Iran

Theo đó, thỏa thuận này sẽ mở rộng lệnh ngừng bắn sang Lebanon, cho phép Iran quản lý eo biển Hormuz, tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Iran và thiết lập lộ trình hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AP

Thỏa thuận không đưa ra những cam kết cụ thể nào về chương trình hạt nhân của Iran, ngoài cam kết không bao giờ sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với sự sẵn sàng tiếp tục thảo luận về các chi tiết khác trong thời gian đàm phán 60 ngày.

Giai đoạn đàm phán này sẽ bắt đầu sau lễ ký kết văn kiện vào ngày 19-6.

Ngoài vấn đề hạt nhân, giảm nhẹ trừng phạt, an ninh hàng hải, theo New York Post, khung thỏa thuận này còn có nội dung về rút quân Mỹ khỏi khu vực.

Phóng viên Barak Ravid của tờ Axios là người đầu tiên tiết lộ 12 điểm thỏa thuận. Trước đó, văn kiện này từng được mô tả là một thỏa thuận gồm 14 điểm.

Thỏa thuận 12 điểm được tiết lộ gồm:

1. Iran, Mỹ và các đồng minh sẽ ngừng giao tranh trên toàn khu vực, bao gồm cả ở Lebanon.

2. Tehran tái khẳng định cam kết không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân.

3. Mỹ và Iran sẽ giải quyết vấn đề xử lý kho dự trữ uranium làm giàu của Tehran.

4. Hai bên sẽ mở các cuộc đàm phán về hoạt động làm giàu uranium và nhu cầu hạt nhân trong tương lai của Iran.

5. Iran sẽ duy trì "hiện trạng" đối với chương trình hạt nhân của mình, vốn đã bị phá hủy phần lớn, trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

6. Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, hoãn áp đặt các lệnh trừng phạt mới và tránh gửi thêm quân tới khu vực.

7. Iran sẽ đảm bảo cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn và không thu phí trong vòng 60 ngày.

8. Washington sẽ giải phóng một lượng tài sản bị đóng băng không xác định của Iran ngay khi biên bản ghi nhớ có hiệu lực.

9. Một thỏa thuận cuối cùng đạt được sau 60 ngày sẽ chứng kiến Mỹ rút quân trong vòng 30 ngày và dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt đối với Iran.

10. Điều này sẽ mở đường cho một quỹ tái thiết trị giá 300 tỉ USD dành cho Iran.

11. Mỹ sẽ cho phép Iran nối lại hoạt động bán dầu thông qua việc miễn trừ tạm thời các lệnh trừng phạt.

12. Iran, Oman và các quốc gia vùng Vịnh sẽ đàm phán về các thỏa thuận vận tải biển và an ninh hàng hải mới cho khu vực vùng Vịnh.

Một nguồn tin cấp cao trong khu vực cho hay Oman và Iran bắt đầu thảo luận về điểm cuối cùng này, với mục tiêu thu phí cho "các dịch vụ" được cung cấp.