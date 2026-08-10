Cờ Ukraine bị gỡ bỏ ở trung tâm Pristina sau chuyến thăm Serbia của ông Zelensky

Hình ảnh lá cờ Ukraine bị gỡ bỏ ở Pristina. Ảnh: UP.

“Khi Kosovo không được tôn trọng, Pristina luôn phản ứng theo cùng một cách” - thị trưởng Pristina Perparim Rama tuyên bố.

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào tháng 2/2008 và được hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc (trong đó có Mỹ và nhiều nước phương Tây) công nhận là một quốc gia độc lập.

Tuy nhiên Serbia vẫn coi Kosovo là một tỉnh tự trị nằm dưới chủ quyền của mình và không thừa nhận nền độc lập này. Một số cường quốc như Nga, Trung Quốc và nhiều nước EU cũng chưa công nhận Kosovo.

Ukraine cũng không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Thị trưởng Rama nói rằng Kosovo "luôn đứng về phía những dân tộc phải đối mặt với chiến tranh", tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "không có lý tưởng và chính sách nào có thể dựa trên sự sỉ nhục nền độc lập của Kosovo và những hy sinh của người dân".

Trước đó, ngày 8/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm Serbia và gặp gỡ Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić.

Sau đó, trong một cuộc họp báo, ông Zelensky được hỏi liệu người dân Serbia có còn có thể "tin tưởng vào lập trường vững chắc của Ukraine về việc không công nhận tuyên bố độc lập đơn phương của Kosovo" hay không.

Đáp lại, tổng thống Ukraine tuyên bố rằng Ukraine ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của các đối tác và luật pháp quốc tế.

"Lập trường của chúng tôi về những gì ông nói, về tuyên bố độc lập đơn phương của Kosovo, vẫn không thay đổi. Chúng tôi luôn nhấn mạnh điều này, và chính sách của Ukraine cũng không thay đổi" - ông Zelensky nói, đồng thời cảm ơn các đối tác "đã tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, bao gồm cả việc sáp nhập Crimea vào Ukraine".

Trong khi đó, Tổng thống Serbia Vučić tuyên bố rằng chuyến thăm của ông Zelensky không dẫn đến sự thay đổi trong chính sách của Belgrade đối với Moscow, nước ông không áp đặt lệnh trừng phạt nào đối với Nga.

Cờ Ukraine ở Krakow

Việc hạ cờ Ukraine không chỉ diễn ra ở Kosovo. Trước đó xuất hiện một video ghi lại cảnh một ứng cử viên chức thị trưởng thành phố Krakow (Ba Lan) ném cờ Ukraine và cờ Liên minh châu Âu vào thùng rác.

“Khi tôi trở thành thị trưởng Krakow, việc đầu tiên tôi làm sẽ là dỡ cờ Liên minh châu Âu và Ukraine khỏi các tòa nhà của thành phố. Chỉ còn lại lá cờ trắng - đỏ (cờ Ba Lan). Các cây thánh giá sẽ được đưa trở lại trường học – đó là biểu tượng cho đức tin và bản sắc của chúng ta. Chấm dứt sự phục tùng Brussels và những tuyên truyền xa lạ. Krakow sẽ là của người Ba Lan” - ứng cử viên thị trưởng Krakow, cựu người mẫu Marianna Schreiber tuyên bố.

Trước đó, tại Cộng hòa Czech, cờ Ukraine cũng đã bị hạ khỏi cột cờ trước trụ sở chính phủ.

Chính phủ Czech cho biết cờ Ukraine sẽ được treo trở lại trong những dịp quan trọng, chẳng hạn như lễ kỷ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến Ukraine.