Ông Trump nói gì khi được hỏi về cáo buộc Nga hỗ trợ Iran tin tức tình báo?

Trước câu hỏi của phóng viên của Fox News về thông tin cho rằng Nga đang hỗ trợ Iran nhắm vào Mỹ, ông Trump gạt đi và nói đây là “câu hỏi ngớ ngẩn trong thời điểm này”, vì cuộc thảo luận khi đó đang xoay quanh chủ đề thể thao đại học.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã lên tiếng về các báo cáo cho rằng Nga đang cung cấp thông tin tình báo cho Iran liên quan đến vị trí của lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump theo dõi hoạt động quân sự trong chiến dịch Operation Epic Fury (tạm dịch là Cơn thịnh nộ kinh hoàng) nhằm vào Iran ngày 2/3. Ảnh: Nhà Trắng

Phát biểu với CBS News, ông Hegseth cho biết Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nắm rõ mình đang trao đổi với ai”, đồng thời khẳng định Washington đang “theo dõi mọi diễn biến”.

Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Iran “ngoại trừ đầu hàng vô điều kiện”. Ông viết rằng sau khi Iran đầu hàng và lựa chọn được “một nhà lãnh đạo tuyệt vời và có thể chấp nhận được”, Mỹ cùng các đồng minh sẽ hỗ trợ nước này phục hồi kinh tế và đưa Iran “thoát khỏi bờ vực hủy diệt”.

“Iran sẽ có một tương lai tuyệt vời. Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại”, ông Trump cho hay.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ “đang làm rất tốt” trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, gần một tuần sau khi Washington phối hợp với Israel tiến hành các cuộc không kích tại Tehran, khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói khi được hỏi chấm điểm chiến dịch quân sự theo thang điểm 10, ông sẽ “cho từ 12 đến 15 điểm”.

“Quân đội của họ đã không còn. Hải quân của họ đã không còn. Hệ thống liên lạc của họ đã không còn. Lãnh đạo của họ cũng không còn”, ông Trump nói, đồng thời cho rằng nhiều cấp lãnh đạo của Iran đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

“Quân đội của chúng tôi đang hoạt động cực kỳ hiệu quả”, ông Trump nhấn mạnh, cho rằng Washington buộc phải hành động trước các nhà lãnh đạo Iran mà ông gọi là “rất tồi tệ và nguy hiểm”.

“Chúng tôi có hai lựa chọn: tiếp tục chịu đựng tình trạng đó trong nhiều năm hoặc hành động. Và chúng tôi đã hành động”, ông Trump cho hay.