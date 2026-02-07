Mỹ khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đã diễn ra ở Oman và Tehran đang muốn có một thoả thuận với Mỹ. Tuy nhiên, lập trường của Washington là Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AP

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin, các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp trực tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi, hai bên đã có cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ và dự kiến sẽ tiếp tục được diễn ra trong tuần tới.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tái khẳng định tình trạng khẩn cấp liên quan tới Iran đồng thời thiếp lập cơ chế cho phép Washington áp thuế bổ sung đối với các quốc gia có giao dịch với Iran. Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và lợi ích kinh tế của Mỹ.

Theo sắc lệnh, Washington có quyền áp đặt các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào bị xác định là trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hay tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của Iran. Tổng thống Mỹ cũng có thẩm quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi sắc lệnh trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi, để đáp trả các hành động trả đũa, hoặc khi Iran và các quốc gia liên quan thực hiện những bước đi mà Mỹ coi là đáp ứng các yêu cầu về an ninh và đối ngoại.

Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này là một phần trong chiến lược đối phó với thứ mà Mỹ cho là “ảnh hưởng độc hại” của Iran, cáo buộc Tehran theo đuổi năng lực hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo, hỗ trợ khủng bố và gây bất ổn khu vực.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, chính quyền hiện nay đang nối tiếp chính sách “áp lực tối đa” từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố và tăng cường các biện pháp kinh tế – quân sự. Nhà Trắng cảnh báo nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Washington coi là công bằng và không có vũ khí hạt nhân, nước này sẽ phải đối mặt với những biện pháp cứng rắn hơn trong thời gian tới.