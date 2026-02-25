Tổng thống Trump cảnh báo Iran đang phát triển tên lửa vươn tới Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Mỹ và Iran đang trong quá trình tham gia vào các cuộc đàm phán căng thẳng về chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề khác, bao gồm cả tên lửa, trong đó ông Donald Trump nói rằng ông mong muốn giải pháp ngoại giao nhưng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 24-2, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Họ đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang nỗ lực chế tạo tên lửa sẽ sớm chạm tới lãnh thổ nước Mỹ".

Ông Donald Trump không đưa ra thông tin cụ thể hay bằng chứng về loại tên lửa trên của Iran, nhưng đưa ra lời giải thích về lý do Mỹ tập hợp lực lượng quân sự hùng hậu quanh Iran.

"Họ muốn đạt thỏa thuận, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận được cam kết rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định muốn chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran thông qua con đường ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ không bao giờ để cho Tehran sở hữu vũ khí nguyên tử. Ông cũng đề cao sức mạnh quân sự của Mỹ.

"Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của người Mỹ", Tổng thống Donald Trump nói. "Chúng tôi có quân đội mạnh nhất Trái đất".

Năm 2025, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết Iran có khả năng phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa khả thi về mặt quân sự vào năm 2035 "nếu Tehran quyết định theo đuổi khả năng này", nhưng không nói rõ liệu nước này đã đưa ra quyết định như vậy hay không.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Tehran hiện đang sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung với tầm bắn tối đa khoảng 3.000 km.

Lục địa Mỹ cách mũi phía tây của Iran hơn 6.000 dặm.

Theo France24