Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu tự tử

Người cha ôm 2 con nhảy cầu tự tử ở Quảng Ngãi bị bắt về tội giết người.

Ngày 27-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp Võ Văn T. (27 tuổi, trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Giết người. T. là người cha ôm 2 con nhảy cầu tự tử, khiến 1 cháu tử vong.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26-11, Võ Văn T. điều khiển xe máy mang BKS 76E1-264… chở 2 con ruột là bé trai V.V.T. (6 tuổi) và bé gái V.N.M.A. (2 tuổi) lưu thông qua cầu đường sắt Trường Xuân (nối giữa đôi bờ sông Trà Khúc).

Võ Văn T. bị Công an Quảng Ngãi bắt khẩn cấp

Khi đến đoạn giữa cầu, T. bất ngờ dừng xe, ôm 2 cháu nhảy xuống sông Trà Khúc, bỏ lại dép, ba lô, sách vỡ trên cầu.

Ngay khi phát hiện, người dân địa phương đã hô hoán và lao xuống ứng cứu. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy, cả 3 được đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị đuối nước quá lâu, bé gái 2 tuổi không qua khỏi. Anh T. và bé trai 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cả 2 được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe cả 2 đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu đước xác định do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. T. cùng vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú xã Bình Giã, TP HCM) và 2 con trước đó sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Chiếc xe máy T. để lại trên cầu trước khi ôm 2 con nhảy cầu

Gần đây, do mâu thuẫn gia đình, T. đưa 2 con nhỏ về ở cùng ông nội tại thôn Điện An 4 và làm việc tại một nhà máy nước đá tại thôn Thanh Hà (xã Tư Nghĩa). Thời gian gần đây, T. có biểu hiện buồn chán chuyện gia đình.

Trước đó, T. từng dẫn 2 con đến khu vực cầu Cổ Lũy (xã An Phú) với ý định tự tử nhưng không thành, đến sáng 26-11 thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

-27/11/2025 10:50 AM (GMT+7)
