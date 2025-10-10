Nhà Trắng chỉ trích gay gắt sau khi Tổng thống Trump trượt giải thưởng Nobel Hoà bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Chính trị gia đối lập Venezuela María Corina Machado là người được xướng tên trong lễ công bố giải thưởng chiều nay (10/10).

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết họ vinh danh bà "vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm thúc đẩy các quyền dân chủ cho người dân Venezuela và vì cuộc đấu tranh của bà nhằm đạt được một sự chuyển đổi công bằng và hòa bình...”

Sau khi chủ nhân giải thưởng được công bố, Nhà Trắng phản ứng gay gắt. Giám đốc truyền thông Steven Cheung cho rằng các thành viên của "Ủy ban Nobel đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình" khi không công nhận Tổng thống Trump.

"Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai giống ông ấy có thể di chuyển núi chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình", ông Cheung viết trên mạng xã hội.

Nhà Trắng không bình luận về việc trao giải thưởng danh giá cho bà Machado. Những hoạt động của nữ chính trị gia này nhằm phản đối Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro phù hợp với lập trường của chính quyền Tổng thống Trump về Venezuela. Ngoại trưởng Marco Rubio ca ngợi bà là "hiện thân của sự kiên cường, bền bỉ và lòng yêu nước".

Ông Trump từ lâu đã khao khát giải thưởng và không ít lần thẳng thắn bày tỏ mong muốn đó.

Ngày 101/10, Diễn đàn Gia đình con tin ở Israel ra tuyên bố tiếp tục ủng hộ ông Trump. "Những thành tựu chưa từng có của Tổng thống Trump để kiến ​​tạo hòa bình trong năm qua đã tự nói lên tất cả, và không có giải thưởng hay việc thiếu giải thưởng nào có thể làm giảm ý nghĩa của những tác động sâu sắc mà ông tạo ra đối với các gia đình chúng tôi và đối với hòa bình toàn cầu", tuyên bố nêu rõ.

Dù ông Trump đã được đề cử, nhưng nhiều đề cử được gửi đi sau khi hết thời gian tiếp nhận cho giải thưởng năm nay. Tuy nhiên, ông đã được Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Claudia Tenney của New York đề cử vào tháng 12 vì vai trò trung gian của ông để mang lại Hiệp định Abraham – giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả-rập năm 2020.

Ông Trump và những người ủng hộ ông có thể coi quyết định không trao giải Nobel Hoà bình cho ông năm nay là một sự xúc phạm cố ý, nhất là sau khi ông thúc đẩy Israel và Hamas tiến tới thoả thuận giai đoạn đầu tiên để ngừng bắn và trao đổi con tin.