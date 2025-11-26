Nhật Bản huy động chiến đấu cơ khi "UAV Trung Quốc" áp sát đảo gần Đài Loan

UAV cỡ lớn WZ-7 của Trung Quốc hoạt động trên bầu trời. Ảnh minh họa. Nguồn: Defence-Blog.

“Ngày 24/11, chúng tôi xác nhận một thiết bị bay không người lái được cho là của Trung Quốc đi qua khu vực giữa đảo Yonaguni và Đài Loan. Chiến đấu cơ thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không khu vực Tây Nam đã xuất kích ứng phó”, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố thể hiện đường bay của chiếc UAV theo hướng Bắc, đi qua eo biển giữa đảo Yonaguni và đảo Đài Loan, rồi hướng ra biển Philippines. Thiết bị này được mô tả là “UAV Trung Quốc”, song Bộ Quốc phòng không nêu rõ chủng loại.

Nhật Bản công bố bản đồ cho thấy đường bay của "UAV Trung Quốc" vào ngày 24/11/2025. Ảnh: Defence-Blog.

Chiến đấu cơ Nhật được điều động từ lực lượng phòng không Tây Nam, đơn vị phụ trách giám sát và ứng phó các hoạt động trên không quanh Okinawa, quần đảo Sakishima và chuỗi đảo thứ nhất từ Kyushu tới Đài Loan.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời gian gần đây liên tục gia tăng. Tokyo ghi nhận nhiều lần máy bay quân sự Trung Quốc – gồm UAV, máy bay ném bom và trinh sát – hoạt động sát không phận Nhật.

Chuyến bay diễn ra ngày 24/11 nằm trong xu hướng gia tăng hoạt động của UAV Trung Quốc gần lãnh thổ Nhật Bản. Quân đội Trung Quốc hiện có nhiều mẫu UAV tầm cao trong biên chế, trong đó đáng chú ý nhất là WZ-7 Soaring Dragon (Rồng bay).

UAV WZ-7 được đánh giá tương đương mẫu RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Ảnh: QQ.

UAV WZ-7 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô thiết kế và được chế tạo bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Quý Châu. Nó lần đầu được công bố tại Triển lãm Hàng không Chu Hải ở Trung Quốc vào năm 2021 và được coi là một trong những máy bay không người lái trinh sát lớn nhất thế giới.

UAV được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát, đồng thời có thể truyền dữ liệu để kích hoạt tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

UAV WZ-7 sử dụng động cơ phản lực Guizhou WP-13, cung cấp năng lượng cho phép nó hoạt động liên tục trong vòng 10 giờ. WZ-7 có tốc độ hành trình 750 km/giờ; tầm bay tối đa 7.000 km; trần bay 18.000 mét.

Nhật Bản hiện duy trì việc công bố đường bay những thiết bị bay nước ngoài bị phát hiện gần không phận để ghi nhận hoạt động và đảm bảo tính minh bạch trong nhiệm vụ phòng vệ trên không.