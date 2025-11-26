Ông Trump lên tiếng về cuộc điện thoại “chưa từng có” giữa đặc phái viên Witkoff và trợ lý ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

Trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump mô tả đây là “chuyện bình thường”, là một phần trong cách làm việc của người chuyên đóng vai trò dàn xếp.

“Đó là chuyện rất bình thường. Ông Witkoff phải thuyết phục Ukraine. Rồi cũng phải thuyết phục Nga về Ukraine. Người làm ăn, dàn xếp thì phải làm như vậy”, ông Trump nói với các phóng viên.

Ông nhấn mạnh mọi tiến trình đàm phán hiệu quả đều cần đến áp lực và sự thuyết phục ở cả hai phía. Dù chưa trực tiếp xem nội dung cuộc điện thoại chi tiết giữa ông Witkoff và trợ lý của ông Putin, ông Trump cho rằng cách tiếp cận như vậy trong đàm phán là điều tự nhiên.

“Đó là dạng đàm phán rất bình thường. Tôi chưa nghe, nhưng tôi được biết đó là nội dung tiêu chuẩn. Và tôi đoán ông Witkoff cũng sẽ nói những điều tương tự với Ukraine, vì mỗi bên đều phải có đi có lại”, ông Trump nói thêm.

Báo Mỹ Bloomberg trước đó công bố bản ghi cuộc điện thoại, trong đó ông Witkoff gợi ý cho ông Yuri Ushakov, trợ lý của ông Vladimir Putin, thời điểm và cách để ông Putin có cuộc điện đàm thành công với ông Trump.

Một cuộc điện thoại khác giữa ông Ushakov và Kirill Dmitriev, đặc phái viên của ông Putin, cho thấy “bản kế hoạch hòa bình 28 điểm” được cho là do các trợ lý của ông Putin soạn thảo. Phía Nga sau đó chuyển tài liệu cho ông Witkoff và đặc phái viên Mỹ sẽ truyền tải ở Nhà Trắng như đề xuất của riêng ông.

Hiện tại, ông Trump tỏ ra hài lòng với các nỗ lực dàn xếp hòa bình ở Ukraine và đã chỉ đạo ông Witkoff thu xếp chuyến đi tới Nga, gặp ông Putin để trao đổi thêm trong những ngày tới.