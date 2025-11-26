Vụ ông Trump bị ám sát hụt: FBI công bố cập nhật quan trọng

Phản ứng của ông Trump sau khi thoát ám sát vào tháng 7/2024. Ảnh: AFP

Tháng 7/2024, nghi phạm Thomas Crooks là người đã tìm cách ám sát ông Trump – khi đó là ứng viên tổng thống. Nghi phạm này đã nổ súng khiến mảnh đạn sượt qua tai ông Trump, nhưng vết thương không nghiêm trọng và ông được các mật vụ đưa đi ngay sau đó. Crooks sau đó bị mật vụ bắn hạ khi bị phát hiện đang ở trên mái một tòa nhà gần hiện trường.

Hơn một năm sau vụ việc, FBI công bố rất ít thông tin về cuộc điều tra. Điều này dẫn tới cáo buộc rằng cơ quan này đang “giấu thông tin”.

Một trong những người chỉ trích mạnh mẽ là ông Tucker Carlson - nhà bình luận chính trị ủng hộ ông Trump. Trong podcast phát tháng này, ông Carlson nói: “Thomas Crooks đã đến rất gần việc phá hủy đất nước này, vậy mà sau một năm rưỡi, chúng ta vẫn gần như không biết gì về hắn hay lý do hắn làm vậy”.

“Bởi vì bằng cách nào đó, FBI – ngay cả với những người đang nắm quyền hiện nay – không muốn chúng ta biết”, ông Carlson nhấn mạnh.

Trước làn sóng chất vấn, FBI đã công bố thêm thông tin, trong đó xác nhận nghi phạm 20 tuổi này hành động một mình.

Phó Giám đốc FBI ông Dan Bongino nói với Fox News rằng: “FBI kết luận Crooks hành động đơn độc”.

Liên quan đến các đồn đoán rằng có thế lực nước ngoài can dự, FBI khẳng định: “Không có bất kỳ liên hệ nước ngoài nào trong vụ này. Không có cá nhân nào trong hay ngoài nước Mỹ chỉ đạo, kích động hay hỗ trợ hắn theo bất kỳ cách nào”.

Ông Bongino cũng trả lời các câu hỏi về động cơ gây án.

“Chúng tôi đã rà soát vụ này hết lần này đến lần khác – kiểm tra mọi chi tiết. Chúng tôi đã nói chuyện với gia đình nghi phạm, với ông Trump. Không có hành vi che giấu nào ở đây. Không có động cơ rõ ràng, không có lý do gì cả”, ông Bongino nói thêm.

Theo FBI, hơn 400 người tham gia hỗ trợ điều tra ở nhiều mức độ, và các đặc vụ trên khắp thế giới đã tiến hành hơn 1.000 cuộc thu thập lời khai liên quan vụ việc.

Một quan chức cấp cao – trao đổi với Fox News với điều kiện giấu tên – cho biết vụ án hiện ở trạng thái “chưa khép lại nhưng không còn tích cực điều tra như trước”.