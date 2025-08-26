Ông Trump làm rõ vai trò của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Christopher Furlong/Getty Images

“Châu Âu sẽ dành cho Ukraine những bảo đảm an ninh quan trọng – và điều đó là cần thiết, bởi Ukraine ở ngay đó,” ông Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục. Ông nhấn mạnh Mỹ vẫn tham gia “trên phương diện dự phòng” nhưng không giữ vai trò chính, theo RT.

Đây không phải lần đầu ông Trump làm rõ lập trường của Washington về vấn đề Ukraine. Trong cuộc trao đổi tuần trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông cũng khẳng định tuyến phòng thủ đầu tiên là châu Âu, còn Mỹ sẽ giúp đỡ trong phạm vi nhất định.

Ông Trump đồng thời nhấn mạnh đối với Washington, việc Ukraine giành lại bán đảo Crimea lẫn gia nhập NATO đều là điều “không thể”. Trả lời trên đài Fox News, ông cho biết Kiev từng ngỏ ý muốn NATO hỗ trợ lấy lại Crimea và gia nhập liên minh này, nhưng “cả hai việc đều bất khả thi”. Ông giải thích thêm rằng từ thời Liên Xô đến nay, Nga luôn coi việc đối thủ xuất hiện ngay sát biên giới là điều không thể chấp nhận.

Một điểm khác biệt đáng chú ý trong chính sách hiện nay, theo ông Trump, là Mỹ không còn trực tiếp chi tiền cho Ukraine. Thay vào đó, Washington thu lợi từ việc bán vũ khí cho các nước NATO ở châu Âu, và chính các nước này mới là bên cung cấp lại cho Kiev.

“Chúng ta không trả đồng nào cho Ukraine nữa. Thực tế thì ngược lại. Họ gửi yêu cầu qua NATO, chúng ta làm việc với NATO chứ không trực tiếp với Ukraine”, ông Trump nói hôm 25/8. Ông cho rằng các chính quyền Mỹ trước đây đã “bị lợi dụng” khi cam kết tới 350 tỷ USD cho Kiev.

“Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng giỏi nhất mà tôi từng gặp”, ông Trump nhắc lại câu nói quen thuộc, ám chỉ việc ông Zelensky thường đem về các khoản hỗ trợ hàng tỷ USD trong các chuyến đi tới Washington dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.