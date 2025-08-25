Nga phá âm mưu đánh bom trụ sở FSB ở Crimea, cáo buộc Ukraine giật dây tinh vi và kịch tính

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) hôm 25-8 thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu đánh bom toà nhà của lực lượng này tại bán đảo Crimea. Vụ việc có liên quan một đường dây lừa đảo mà Moscow cáo buộc do tình báo Ukraine điều hành, theo hãng tin RIA Novosti.

FSB cho biết nghi phạm là một phụ nữ 54 tuổi, công dân Nga, đến từ tỉnh Volgograd, đã bị bắt giữ.

FSB coi đây là một âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào các nhân viên FSB và cáo buộc lực lượng tình báo Ukraine đứng đằng sau dàn dựng vụ đánh bom này.

Thiết bị nổ tự chế bên trong biểu tượng Chính thống giáo liên quan âm mưu đánh bom trụ sở FSB ở Crimea được công bố hôm 25-8. Ảnh chụp màn hình: TASS/FSB

Hồi tháng 5, người phụ nữ này đã nhận được cuộc gọi từ người tự giới thiệu là điều tra viên FSB. Sau khi điều tra, FSB xác định người thực hiện cuộc gọi thực chất là đặc nhiệm Cơ quan An ninh Ukriane (SBU).

Lúc đó, người phụ nữ này bị lừa rằng danh tính của bà đã bị một công dân Ukraine nằm trong danh sách Moscow coi là phần tử khủng bố sử dụng để vay tiền ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine.

Để tránh trách nhiệm hình sự, người phụ nữ này đã nghe theo lời nhóm lừa đảo, chuyển cho nhóm này số tiền tổng cộng 3 triệu rup (hơn 37.150 USD). Để có được số tiền trên, bà phải cầm cố căn hộ và vay nhiều khoản tiền khác nhau.

Nhóm lừa đảo còn yêu cầu người phụ nữ tới Crimea, nhận một biểu tượng Chính thống giáo (qua chuyển phát nhanh) và mang tới toà nhà FSB tại bán đảo này.

Người phụ nữ bị bắt tại cổng kiểm soát an ninh vào toà nhà FSB. Các đặc nhiệm Nga phát hiện trong biểu tượng Chính thống giáo trên có thiết bị nổ tự chế có sức công phá tương đương 1 kg thuốc nổ TNT. Các bộ phận trong thiết bị nổ có nguồn gốc nước ngoài.

FSB nói rằng nếu người phụ nữ mang trót lọt thiết bị nổ tự chế trên vào toà nhà, bà cần gửi một tin nhắn xác nhận cho nhóm lừa đảo. Tin nhắn này cũng chính là mã kích hoạt thiết bị nổ, không chỉ nhằm đánh bom trụ sở FSB ở Crimea mà còn lấy đi sinh mạng của người phụ nữ này.

Phía Ukraine chưa có bình luận sau thông tin của FSB.

Lực lượng an ninh Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự và khởi tố người phụ nữ này. Trong thời gian điều tra, bà sẽ bị tạm giam trong ít nhất 2 tháng.