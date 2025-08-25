Ukraine lần đầu hé lộ hình ảnh tên lửa tầm xa nội địa, tầm bắn 1.000km

Truyền thông Ukraine đã công bố hình ảnh đầu tiên về tên lửa Long Neptune - phiên bản tầm xa của tên lửa hành trình R-360 Neptune. Tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km.

Hình ảnh được cho là tên lửa tầm xa Long Neptune.

Quan sát bức ảnh được công bố, các chuyên gia chỉ ra rằng tên lửa mới khác biệt đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Theo ước tính sơ bộ, chiều dài của tên lửa mới vượt quá 6m (không tính động cơ đẩy), dài hơn 1,5m so với phiên bản R-360. Phần thân giữa cũng được tăng đường kính lên 50cm so với 38cm của phiên bản cơ bản.

Sự thay đổi này có thể cho phép tên lửa tăng thêm sức chứa nhiên liệu, mở rộng tầm hoạt động. Đồng thời, việc tăng diện tích bề mặt cánh đuôi có thể giúp tên lửa chịu được trọng lượng phóng lớn hơn.

Hiện tại, thông số kỹ thuật chính thức của Long Neptune vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên các báo cáo trước đó chỉ ra rằng tên lửa được phát triển để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Tháng 12/2023, có thông tin cho biết Ukraine đang chế tạo một loại tên lửa tầm xa mới, tuy nhiên, quá trình phát triển này vẫn được giữ bí mật.

Tháng 4/2024, Ukraine cho biết có kế hoạch tăng tầm bắn của tên lửa R-360 Neptune lên 1.000 km, mở đường có các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 năm nay tuyên bố, vũ khí mới nhất của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và có thể đạt tầm bắn lên tới 1.000 km.

R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm, được văn phòng thiết kế Luch phát triển. Thiết kế của Neptune dựa trên tên lửa chống hạm Kh-35 cận âm của Liên Xô, với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể.

Trọng lượng của tên lửa là 870 kg, khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h.