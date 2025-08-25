Báo Nga nêu điểm đáng ngờ sau khi nghi phạm Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream bị bắt

Nghi phạm Sergey Kuznetsov ra tòa ở Italia hôm 22/8. Ảnh: Getty Images.

Theo RT, vụ nổ phá hủy đường ống Nord Stream gần đây lại được nhắc đến sau khi một công dân Ukraine tên Sergey Kuznetsov bị bắt tại một khu nghỉ dưỡng ở Italia.

Nghi phạm được xác định là cựu quân nhân Ukraine, sẽ bị dẫn độ sang Đức để xét xử với cáo buộc cầm đầu nhóm 6 người đặt thuốc nổ phá hủy đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Nghi phạm cầm đầu

Các công tố viên Đức cáo buộc Kuznetsov cùng nhóm đồng phạm đã thuê du thuyền Andromeda bằng giấy tờ giả. Nhóm 6 người này bí mật di chuyển trên biển Baltic để gài thuốc nổ ở độ sâu 70–80m.

Cáo buộc này giống với tiết lộ của báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) vào năm ngoái. Báo Mỹ khi đó tiết lộ một nhóm các quân nhân và cựu quân nhân Ukraine lên kế hoạch phá hoại đường ống Nord Stream với kinh phí hạn hẹp. WSJ còn cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban đầu đồng ý với kế hoạch rồi yêu cầu rút lại sau khi bị tình báo Mỹ can ngăn, nhưng nhóm vẫn tiếp tục hành động.

Nga phản ứng thế nào?

Theo RT, Nga chưa bình luận về vụ bắt giữ mới nhất, song Ngoại trưởng Sergey Lavrov từng bác bỏ giả thuyết một nhóm 6 người Ukraine có thể thực hiện kế hoạch phức tạp như vậy.

“Những người này ngồi uống rượu rồi lên kế hoạch cho nổ đường ống Nord Stream. Họ có kỹ năng lặn, thuê con thuyền nhỏ, lặn xuống đặt chất nổ và kích hoạt”, ông Lavrov thuật lại kịch bản được lan truyền.

Theo ông Lavrov, chỉ những người “sợ sự thật và tìm cách bảo vệ chính quyền Kiev” mới tin vào kịch bản đó.

Giả thuyết “quốc gia đứng sau”

Ban đầu, hầu hết quan chức và giới bình luận phương Tây đều tin rằng thủ phạm phải là một quốc gia, và Nga bị nghi ngờ nhiều nhất.

Khí gas rò rỉ trên biển Baltic sau khi đường ống Nord Stream bị phá hủy vào tháng 9/2022. Ảnh: Reuters.

Nhưng khi nghi ngờ bị chuyển hướng khỏi Moscow, giả thuyết “quốc gia đứng sau” dần bị phương Tây xem nhẹ, dù gần đây, các công tố viên Đức lại cho rằng, vụ phá hoại đường ống Nord Stream có thể được lên kế hoạch “ở cấp độ quân sự”.

Nghi vấn về phương tiện và kỹ thuật lặn

Giới chuyên gia cũng đặt câu hỏi liệu nhóm phá hoại gồm 6 người có thể cho nổ đường ống Nord Stream chỉ bằng du thuyền Andromeda dài 15m hay không.

Du thuyền nhỏ như vậy cần phải chở 4 thiết bị nổ nặng tổng cộng 108 kg. Chất nổ mạnh dạng RDX-HMX thường được vận chuyển bằng thùng chứa kiên cố, có thiết bị nâng hạ, hệ thống kích nổ phức tạp.

Ngoài ra, lặn ở độ sâu 70–80 m vốn không thuộc phạm vi lặn thông thường (tối đa khoảng 40 m). Để đặt thuốc nổ ở hai vị trí trên đường ống Nord Stream, cách nhau 4km, nhóm thợ lặn cần nhiều giờ dưới nước và khả năng phải dùng buồng giảm áp – thứ không thể có trên một du thuyền nhỏ.

Câu hỏi về năng lực giám sát của NATO

Theo RT, Baltic là vùng biển được giám sát chặt chẽ, đặc biệt sau khi xung đột Ukraine nổ ra. Các tàu thuyền dân sự di chuyển ở vùng biển này cũng thường xuyên bị theo dõi. Vì vậy, việc một nhóm 6 người trên du thuyền nhỏ có thể hành động nhiều ngày mà không bị phát hiện khiến nhiều người hoài nghi.

Nếu điều này thực sự xảy ra, có nghĩa NATO đã thất bại nghiêm trọng trong nỗ lực giám sát hàng hải, RT nhận định.

Theo RT, nhà báo điều tra Mỹ Seymour Hersh từng nêu giả thuyết, cuộc tập trận BALTOPS của NATO ở biển Baltic năm 2022 có thể được dùng làm vỏ bọc để đặt sẵn thuốc nổ, sau đó kích hoạt từ xa 3 tháng sau. Vụ nổ xảy ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính quyền ông Biden khi đó đã bác bỏ giả thuyết của nhà báo Seymour Hersh, gọi đây là những giả định hoàn toàn không có căn cứ.