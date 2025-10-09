Ông Trump công bố bước tiến "chưa từng có" giữa Israel và Hamas

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên ở Nhà Trắng vào ngày 30/9/2025. Ảnh: Reuters.

“Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã thông qua giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth. “Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thỏa thuận – những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh cửu”.

Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn các nước trung gian Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. "Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, cũng như với Israel, các quốc gia láng giềng và Mỹ. Chúng tôi cảm ơn các bên trung gian đàm phán từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước đã hợp tác để làm nên sự kiện mang tính lịch sử và chưa từng có này", ông Trump nói thêm.

Israel, Hamas và quốc gia trung gian là Qatar đều đã xác nhận thỏa thuận hòa bình giai đoạn một. Sau khi ông Trump công bố thông tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đưa toàn bộ con tin bị Hamas bắt giữ trở về. “Với sự giúp đỡ của Thượng đế, chúng tôi sẽ đưa tất cả họ về nhà", văn phòng của ông Netanyahu ra thông cáo ngắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari nói: “Thỏa thuận này sẽ dẫn tới việc chấm dứt chiến sự, thả các con tin Israel và tù nhân Palestine, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza. Các chi tiết cụ thể sẽ được công bố sau”.

Theo một số nguồn tin, Hamas sẽ trả tự do cho 20 con tin còn sống vào cuối tuần này còn Israel sẽ rút quân khỏi hầu hết khu vực ở Gaza.

Xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra từ ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công sang lãnh thổ Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Chiến dịch quân sự đáp trả của Israel sau đó đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng, tàn phá nặng nề Dải Gaza.