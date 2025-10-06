Báo Mỹ: Ông Trump bực bội với Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: David Becker/Getty Images.

Tuần trước, Hamas xác nhận đã đồng ý thả các con tin theo đề xuất của ông Trump. Phong trào này không đề cập việc giải giáp, nhưng đến ngày 5/10, các nguồn tin của kênh Al Arabiya (trụ sở ở Ả Rập Saudi) cho biết Hamas đang chuẩn bị giải giáp vũ khí.

Axios dẫn nguồn tin cho biết, ông Trump đã gọi điện cho ông Netanyahu để trao đổi về động thái của Hamas – điều ông coi là “tin tốt”. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel lại có quan điểm khác, nói với Tổng thống Mỹ rằng “chẳng có gì đáng mừng cả, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì,” theo lời một quan chức Mỹ.

Ông Trump được cho là đã đáp lời một cách gay gắt: “Tôi không hiểu sao ông lúc nào cũng tiêu cực như vậy. Đây là thắng lợi, hãy chấp nhận đi”.

Các trợ lý của ông Netanyahu hiện khẳng định Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ “hoàn toàn đồng quan điểm”. Tuy nhiên, nguồn tin của Axios nói rằng cuộc điện đàm diễn ra trong bầu không khí “đầy căng thẳng” và ông Trump “rất bực bội”.

Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Israel ngừng các đợt không kích ở Gaza, đồng thời đề xuất Hamas nên thả toàn bộ con tin còn lại trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel tạm dừng hoạt động quân sự, cũng như Israel cần rút quân “về ranh giới đã thống nhất”.

Phía Israel đã đồng ý với kế hoạch trao đổi tù nhân, song chưa chính thức phản hồi lời kêu gọi của ông Trump về việc ngừng tấn công tại Gaza.

Dự kiến, các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp giữa Israel và Hamas sẽ bắt đầu tại Ai Cập trong ngày 6/10.