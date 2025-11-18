Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết tối quan trọng về Gaza

Tại phiên họp diễn ra rạng sáng 18/11 (giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết do Mỹ đệ trình về tình hình dải Gaza, trong đó nêu rõ mục tiêu thiết lập các điều kiện để xây dựng "con đường đáng tin cậy hướng tới quyền tự quyết và Nhà nước của người Palestine".

Đại diện các nước dự phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về Dải Gaza. Ảnh: GettyImages

"Mỹ sẽ thiết lập một cuộc đối thoại giữa Israel và Palestine để thống nhất về một đường hướng chính trị hướng tới sự chung sống hòa bình và thịnh vượng", nghị quyết nêu.

Theo nội dung nghị quyết, để đạt các mục tiêu đó, cộng đồng quốc tế sẽ thành lập một "Hội đồng Hòa bình" để giám sát việc thực thi các sáng kiến hòa bình và tái thiết, phục hồi kinh tế ở dải Gaza. Các quốc gia thành viên LHQ có thể tham gia "Hội đồng Hòa bình".

Bên cạnh đó, LHQ sẽ thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) - một liên minh gồm các binh sĩ gìn giữ hòa bình đến từ nhiều nước, trong đó có các nước Hồi giáo như Indonesia hay Azerbaijan. ISF sẽ giám sát quá trình phi quân sự hóa, bảo vệ dân thường và hộ tống viện trợ qua các hành lang an toàn ở dải Gaza.

Về vấn đề tái thiết, sau khi xung đột kết thúc, Ngân hàng Thế giới (World Bank) được giao phân bổ nguồn lực tài chính để xây dựng lại hạ tầng và kinh tế tại dải Gaza và kêu gọi thành lập một quỹ tín thác riêng biệt phục vụ hoạt động tái thiết vùng đất của người Palestine.

Có 13/15 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Đây được xem là một thắng lợi ngoại giao quan trọng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở dải Gaza.

Chính quyền Palestine (PA) đã lên tiếng ủng hộ nghị quyết. Tuy nhiên, phong trào Hamas tại dải Gaza lại phản đối kịch liệt. "Nghị quyết áp đặt cơ chế giám hộ quốc tế lên dải Gaza, điều mà người dân và các phe phái của chúng tôi phản đối", Hamas tuyên bố, theo hãng tin AlJazeera.

Về ISF, Hamas cho rằng việc lực lượng này có vai trò "giải giáp lực lượng kháng chiến sẽ tước đi tính trung lập của ISF và biến ISF thành một bên trong cuộc xung đột". "Bất cứ lực lượng quốc tế nào đều phải được triển khai ở biên giới nhằm giám sát lệnh ngừng bắn và chịu sự quản lý của LHQ", Hamas nêu.

Trong khi đó, Israel cũng tỏ ra không hoàn toàn ủng hộ nghị quyết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv duy trì lập trường "phản đối sự xuất hiện của một Nhà nước Palestine ở bất cứ vùng lãnh thổ nào".