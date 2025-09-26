Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ngày 25/9. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chịu sức ép từ một số chính trị gia trong nước muốn sáp nhập Bờ Tây. Lo lắng về điều này, một số nhà lãnh đạo Ả-rập đã gặp Tổng thống Mỹ Trump hôm 23/9, bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

"Tôi sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Không, tôi sẽ không cho phép điều đó. Điều đó sẽ không xảy ra. Đã đủ rồi. Đã đến lúc dừng lại", ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 25/9.

Pháp, Anh, Canada, Úc và Bồ Đào Nha công nhận Nhà nước Palestine trong vài ngày qua, trong nỗ lực duy trì cơ hội thực hiện giải pháp hai nhà nước, trong khi Israel phản đối và tuyên bố sẽ đáp trả.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi ông Netanyahu đến New York để có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 26/9. Văn phòng của ông Netanyahu chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu của ôngTrump.

Các khu định cư của Israel liên tục gia tăng về quy mô và số lượng từ khi Israel chiếm được Bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967. Cuối tháng 8 vừa qua, Chính phủ Israel phê duyệt dự án chia đôi Bờ Tây và cắt đứt khỏi Đông Jerusalem, cắt ngang vùng đất mà người Palestine nỗ lực tìm cách để thành lập nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong liên minh cánh hữu cầm quyền, tuyên bố một Nhà nước Palestine đang "bị xóa khỏi bàn đàm phán".

Trong cuộc họp đầu tuần này, các nước Ả-rập và Hồi giáo đã cảnh báo ông Trump về hậu quả nghiêm trọng của bất kỳ kế hoạch nào nhằm sáp nhập Bờ Tây. Bộ trưởng Ngoại giao Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, nói rằng Tổng thống Mỹ "hiểu rất rõ" thông điệp này.

Khoảng 700.000 người định cư Israel đang sống cùng khu vực với khoảng 2,7 triệu người Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Israel cũng đã sáp nhập Đông Jerusalem dù không được hầu hết các quốc gia công nhận.

Hầu hết cộng đồng quốc tế coi các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Israel bất chấp, cho rằng họ có cơ sở lịch sử và tôn giáo với khu vực này, cũng như ý nghĩa của các khu định cư về mặt chiến lược và an ninh.

Trong khi các nhà lãnh đạo quốc tế tập trung tại New York để dự kỳ họp của Liên Hợp Quốc, Mỹ vừa có những nỗ lực mới để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza với việc đưa ra bản kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm.

Theo Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, kế hoạch này đã được chia sẻ với các nhà lãnh đạo và quan chức từ Ả-rập Xê-út, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan hôm 23/9.

Ông Trump cho biết ông đã trao đổi với đại diện các quốc gia Trung Đông và Thủ tướng Netanyahu, và một thỏa thuận về Dải Gaza có thể sớm đạt được.