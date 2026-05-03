Ông Trump cảnh báo nối lại cuộc tấn công vào Iran

Hôm 2/5, quan chức cấp cao của Iran cho biết đề xuất của Tehran - vốn bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ sẽ mở lại hoạt động đường thủy ở eo biển Hormuz và chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran, đồng thời để ngỏ cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân cho sau này.

Khi được hỏi về đề xuất của Iran trước khi lên máy bay đến Miami tại West Palm Beach, Florida, ông Trump trả lời: "Họ đã nói với tôi về ý tưởng của thỏa thuận. Giờ họ sẽ cung cấp cho tôi văn bản chính xác".

Tổng thống Trump từng nhấn mạnh ông không thể tưởng tượng những đề xuất đó sẽ được chấp nhận và Iran không phải trả giá đủ lớn cho những gì họ làm.

Đồng thời, khi được hỏi liệu ông có ý định nối lại cuộc tấn công vào Iran hay không, nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi không muốn nói điều đó. Ý tôi là tôi không thể nói điều đó với một phóng viên. Nếu họ cư xử không đúng mực, nếu họ làm điều gì đó xấu, bây giờ chúng ta sẽ xem xét. Nhưng đó là một khả năng có thể xảy ra".

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân và ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran, trong khi Ngoại trưởng Iran nói Tehran sẵn sàng đàm phán ngoại giao nếu Mỹ thay đổi lập trường.

Tờ Reuters và nhiều hãng tin khác đưa tin trong tuần qua rằng Tehran đang đề xuất mở lại eo biển trước khi vấn đề hạt nhân được giải quyết. Mốc thời gian mở cửa trở lại eo biển được nêu rõ trong đề xuất chính thức chuyển đến Mỹ thông qua nhà trung gian hòa giải.

Hôm 1/5, ông Trump cũng cho rằng "xét trên phương diện nhân đạo", ông không thích phương án hành động quân sự và nói với lãnh đạo Quốc hội Mỹ rằng ông không cần sự cho phép của họ để kéo dài xung đột.

Dù liên tục khẳng định không vội vàng, nhưng ông Trump đang chịu áp lực trong nước khi phải phá vỡ sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, điều này làm gián đoạn 20% nguồn cung dầu khí của thế giới và đẩy giá xăng dầu tại Mỹ tăng cao.

Đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đối mặt với nguy cơ phản ứng dữ dội từ cử tri về giá cả tăng cao trước thời điểm Mỹ tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.