Ông Putin nói về khó khăn của Nga sau hàng loạt cuộc tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ khánh thành một cơ sở năng lượng ở vùng Murmansk vào ngày 20/7/2023. Ảnh: Contributor/Getty Images.

Thông điệp được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, với mục tiêu gây sức ép kinh tế và làm suy giảm khả năng tài chính của Moscow trong xung đột với Kiev.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok ngày 4/9, ông Putin nói các dấu hiệu thiếu hụt khí đốt đã xuất hiện tại vùng Viễn Đông Nga. Ông Putin tới thành phố cảng Vladivostok sau khi sang Trung Quốc để dự lễ duyệt binh vào ngày 3/9.

Ông Putin nói việc cung ứng khí đốt cho các doanh nghiệp mới gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu ở khu vực này dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Nhà lãnh đạo Nga không đề cập cụ thể nguyên nhân dẫn đến nguy cơ thiếu hụt. Ông Putin gợi ý đẩy mạnh khai thác than để bù đắp, nhấn mạnh trữ lượng than của Nga “có thể dùng được gần một nghìn năm”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có bài phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2025 vào ngày 5/9.

Theo Bộ Năng lượng Nga, nước này hiện có trữ lượng 63,4 nghìn tỷ mét khối khí đốt, đủ cho 100 năm khai thác.

Kể từ năm 2023, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tầm xa tấn công hàng chục nhà máy lọc dầu, kho chứa và cơ sở công nghiệp – quân sự của Nga. Các đòn tấn công này thường chỉ gây khó khăn trong ngắn hạn do Moscow nhanh chóng khắc phục thiệt hại.

Trong vài tháng gần đây, Kiev gia tăng các đợt tấn công, sử dụng các vũ khí hiện đại và phức tạp hơn, như tên lửa hành trình Flamingo và các mẫu máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn.

Những đòn tấn công này đã ảnh hưởng đến khả năng chế biến và xuất khẩu dầu, khí đốt của Nga, gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở một số khu vực, bao gồm cả Crimea và vùng Viễn Đông.