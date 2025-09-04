Ông Putin nói về cuộc trao đổi lọt lên sóng trực tiếp với ông Tập

Các lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên dẫn đầu đoàn nguyên thủ ở quảng trường Thiên An Môn hôm 3/9. Ảnh: Reuters.

Tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, truyền hình Trung Quốc ghi lại khoảnh khắc ông Putin và ông Tập trao đổi về việc cấy ghép nội tạng và khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi.

Cuộc trao đổi diễn ra trong lúc ông Tập, ông Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un dẫn đầu đoàn nguyên thủ nước ngoài dự lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lễ duyệt binh đã thu hút tới 1,9 tỷ lượt xem trực tuyến và hơn 400 triệu lượt xem trên truyền hình.

Khi ông Putin và ông Tập tiến gần lễ đài tại quảng trường Thiên An Môn, phiên dịch của ông Putin nói bằng tiếng Trung: “Công nghệ sinh học liên tục phát triển. Nội tạng con người có thể được thay thế liên tục. Càng sống lâu, con người càng trẻ, thậm chí có thể đạt tới sự bất tử”.

Ông Tập được cho là đã đáp lại: “Có ý kiến dự đoán trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi”.

Trong cuộc họp báo cùng ngày ở Bắc Kinh, khi được một phóng viên đặt câu hỏi, ông Putin xác nhận đã trao đổi với ông Tập về chủ đề trên.

“Khi chúng tôi tới nơi tổ chức lễ duyệt binh, chúng tôi đã trao đổi về chủ đề đó. Các phương pháp hiện đại để cải thiện sức khỏe, kể cả y học, thậm chí là phẫu thuật thay thế nội tạng, cho phép nhân loại kỳ vọng vào một cuộc sống khỏe mạnh và kéo dài hơn so với hiện nay. Chúng ta nên suy nghĩ về vấn đề này”, ông Putin nói với báo giới, theo Al Jazeera.

Trong đoạn phát sóng trực tiếp trên truyền hình, CCTV đã chuyển nhanh sang góc quay toàn cảnh quảng trường Thiên An Môn đúng lúc ông Tập bắt đầu đáp lời ông Putin về khả năng con người kéo dài tuổi thọ, khiến âm thanh dần nhỏ lại. Ít phút sau, 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên xuất hiện trở lại khi cùng bước lên lễ đài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc, Moscow và Bắc Kinh đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác về năng lượng, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng, đồng thời xác nhận kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt quy mô lớn.