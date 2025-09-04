Ông Trump nói không có thông điệp nào cho ông Putin, nhưng cảnh báo một điều

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/9 cho biết, ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bối cảnh động lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine phần lớn đã bị đình trệ và khiến ông chủ Nhà Trắng thất vọng.

"Tôi sẽ sớm có cuộc trò chuyện với ông ấy, và tôi sẽ biết khá rõ chúng tôi sẽ làm gì… Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong vài ngày tới, và chúng ta sẽ chờ xem", ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Nhà Trắng sau đó đã làm rõ rằng cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky đã được lên lịch vào ngày 4/9, và cho biết thêm rằng hiện tại không có cuộc điện đàm nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin được ấn định.

Khi được hỏi về thông điệp của mình dành cho ông Putin, ông Trump nói rằng ông không có thông điệp cụ thể nào, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra một lời cảnh báo.

"Tôi không có thông điệp gì gửi tới Tổng thống Putin. Ông ấy biết lập trường của tôi, và ông ấy sẽ đưa ra quyết định theo một hướng nào đó. Dù quyết định của ông ấy là gì, chúng tôi hoặc sẽ vui, hoặc sẽ không vui. Và nếu chúng tôi không vui, các vị sẽ thấy mọi chuyện diễn ra", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng, ngày 3/9/2025. (Ảnh: Sky News)

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang là tâm điểm chú ý quốc tế, với những nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng vì thiếu tiến triển rõ rệt trong việc chấm dứt xung đột. Theo CNN, Tổng thống Mỹ hiện đang cân nhắc mức độ tham gia cá nhân của mình trong việc làm trung gian cho một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Cảm xúc đã bùng nổ khi ông Trump bị một phóng viên Ba Lan chất vấn về việc không có hành động nào chống lại Nga.

"Làm sao anh biết là không có hành động nào? Anh cho rằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên Ấn Độ, một trong những nước mua dầu lớn nhất của Nga cùng với Trung Quốc, là không làm gì à? Điều đó khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Anh gọi đó là không có hành động nào sao?", ông Trump nói.

Ông ám chỉ rằng đây mới chỉ là "giai đoạn một" và các giai đoạn tiếp theo – "giai đoạn hai hoặc giai đoạn ba" – có thể được triển khai, dù Nhà Trắng từ chối làm rõ các biện pháp này là gì.

Cuộc hội đàm hôm 3/9 của ông Trump với Tổng thống Ba Lan, một đồng minh quan trọng của Mỹ và là nước láng giềng của Ukraine, diễn ra trong bối cảnh ông Putin đang chuẩn bị kết thúc chuyến thăm dài ngày tới Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào cuối chuyến công tác này, Tổng thống Putin cho biết ông chưa bao giờ loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, ngược lại sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Ukraine tại Moscow – một đề xuất mà Kiev nhanh chóng gọi là "không thể chấp nhận được".

Đồng thời, Tổng thống Nga đặt câu hỏi về tính hữu ích của những cuộc gặp như vậy.

"Về khả năng gặp ông Zelensky, tôi đã từng nói về điều này trước đây. Nhìn chung, tôi chưa bao giờ loại trừ khả năng xảy ra một cuộc gặp như vậy. Nhưng mục đích của một cuộc gặp như vậy là gì?", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga một lần nữa cũng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky khi nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine đã hết hạn vào tháng 3 năm ngoái. "Ông ấy được bầu trong 5 năm, và 5 năm đã trôi qua, vậy là hết, quyền lực đã hết hạn", ông Putin nói.

Trong khi đó, châu Âu vẫn đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu chiến.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 3/9 cho biết việc chuẩn bị các đảm bảo an ninh cho Kiev đã hoàn tất.

"Chúng tôi, những người châu Âu, sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine và người dân Ukraine vào ngày hòa bình được ký kết", ông Macron phát biểu trước cuộc gặp được lên lịch với ông Zelensky tại Paris, trong thông điệp được phát trên tài khoản X/Twitter của Điện Elysee. "Công tác chuẩn bị đã hoàn tất".

Ông Macron cho biết 35 quốc gia đang tham gia "Liên minh những người sẵn sàng" nhằm hỗ trợ Kiev, được thành lập theo sáng kiến của Paris và London.

Một hội nghị trực tuyến của liên minh này sẽ được tổ chức vào ngày 4/9. Sau khi hoàn tất, các nhà lãnh đạo châu Âu dự định sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.