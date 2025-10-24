Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cần Thơ: Rò rỉ điện khi triều cường dâng cao khiến 2 học sinh tử vong

Sự kiện: Thời sự

Cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ điện tại công viên khiến 2 học sinh tử vong trong lúc triều cường gây ngập sâu.

Sáng 24-10, Công an xã Phong Điền đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng làm rõ vụ rò rỉ điện chiếu sáng dẫn đến 2 người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.

Rò rỉ điện từ cột chiếu sáng trên đường Tú Mỡ trong mưa ngập khiến 6 người bị giật
Rò rỉ điện từ cột chiếu sáng trên đường Tú Mỡ trong mưa ngập khiến 6 người bị giật

Sáu người đi đường qua khu vực nút giao Tú Mỡ- Phạm Hùng vào khoảng 10h sáng nay 7/10 đã bị điện rò rỉ từ cột chiếu sáng do một Công ty cổ phần quản...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tin-ảnh: Ca Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/10/2025 07:45 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN