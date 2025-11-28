Tình báo Ukraine: Nga lần đầu bán vàng dự trữ

Các thỏi vàng dự trữ của Nga. Ảnh: Bloomberg.

Cơ quan tình báo Ukraine SZRU nhận định, điều này tạo thêm áp lực lên nguồn tài chính vốn đã chịu nhiều căng thẳng của Nga. Ukraine ước tính thâm hụt ngân sách liên bang Nga trong 10 tháng đầu năm 2025 lên tới 4,2 nghìn tỷ rúp, so với chỉ 0,2 nghìn tỷ rúp cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dầu khí trong tháng 10 giảm 27% so với năm ngoái, trong khi Quỹ Phúc lợi Quốc gia Nga giảm mạnh từ 113,5 tỷ USD năm 2022 xuống 51,6 tỷ USD.

Trước năm 2025, Ngân hàng Trung ương Nga chỉ mua vàng chứ không bán ra. Bộ Tài chính Nga chuyển vàng cho ngân hàng trung ương để tăng dự trữ. Nhưng nay cơ quan quản lý lại làm điều ngược lại: bán vàng ròng cho các ngân hàng trong nước, doanh nghiệp nhà nước và quỹ đầu tư. Thông tin này được tờ Moscow Times trích dẫn từ xác nhận của Ngân hàng Trung ương Nga với hãng tin Interfax.

Quy mô bán ra được SZRU ước tính vào khoảng 30 tỷ USD, tương đương 230 tấn vàng trong năm 2025; và dự kiến ít nhất 15 tỷ USD, tức khoảng 115 tấn trong năm 2026. Việc bán vàng giúp Moscow bổ sung thanh khoản cho ngân sách và hỗ trợ tỷ giá đồng rúp. Nhưng SZRU cảnh báo chiến lược này kéo theo hệ quả lâu dài.

Trong nhiều tháng qua, Nga phải áp dụng thêm các biện pháp tài khóa mạnh tay. Thuế VAT đã tăng lên 22%, đánh dấu lần tăng thứ hai trong năm. Ngân sách địa phương bị cắt giảm 4 nghìn tỷ rúp, và hơn một nửa số vùng của Nga rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách tính đến hết quý III. Chi cho quốc phòng và an ninh hiện chiếm khoảng 40% ngân sách liên bang.

Nga hiện vẫn còn hơn 2.300 tấn vàng, đứng thứ năm thế giới, trị giá khoảng 200 tỷ USD theo giá hiện tại. Moscow cũng xoay xở bằng cách chuyển hướng xuất khẩu dầu qua các kênh khác nhau để né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây.