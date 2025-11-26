Rò rỉ ghi âm điện đàm với đặc phái viên Mỹ, trợ lý Tổng thống Nga Putin lên tiếng

Ông Yuri Ushakov (bên phải ảnh) – quan chức thân cận với Tổng thống Nga Putin (ảnh: COURTESY)

Trong cuộc họp báo hôm 26/11, các phóng viên đã hỏi Ushakov về phản ứng của ông khi nội dung cuộc điện đàm với ông Witkoff bị truyền thông phương Tây tiết lộ.

“Về vụ rò rỉ? Chúng tôi sẽ trao đổi ý kiến qua điện thoại”, ông Ushakov nói.

Trước đó, hôm 25/11, Bloomberg (báo Mỹ) công bố nội dung được cho là cuộc điện đàm ngày 14/10 giữa ông Ushakov với ông Witkoff. Theo đó, đặc phái viên Mỹ gợi ý các bên hợp tác để xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine và Tổng thống Nga Putin nên nêu ra vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Ông Zelensky sẽ đến Nhà Trắng vào thứ Sáu (ngày 17/10). Tôi sẽ có mặt ở đó vì họ muốn tôi tham dự, nhưng tôi nghĩ nếu có thể, chúng ta nên để ông Putin gọi cho ông Trump trước cuộc gặp đó”, ông Witkoff nói với ông Ushakov.

Trợ lý Tổng thống Nga hôm 26/11 cho biết, một số thông tin mà Bloomberg tiết lộ là “giả mạo”. Tuy nhiên, ông Ushakov từ chối cung cấp thêm chi tiết vì cuộc gọi với đặc phái viên Mỹ được bảo mật.

Ông Ushakov nhấn mạnh, việc nội dung cuộc trò chuyện bị rò rỉ là “không thể chấp nhận được” và một số bên đang cố gắng cản trở tiến trình đàm phán chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Có một số cuộc trò chuyện trên WhatsApp mà, nhìn chung, ai đó bằng cách nào đó có thể nghe lén được”, ông Ushakov, loại trừ khả năng những người tham gia cuộc trò chuyện tiết lộ thông tin với báo giới.

Trong cuộc họp báo hôm 26/11, ông Ushakov cũng tiết lộ thêm rằng, giới chức tình báo Nga – Ukraine đã gặp nhau tại thành phố Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) một ngày trước đó.

“Có các đại diện từ giới chức tình báo Nga và Ukraine. Đôi khi họ gặp nhau để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là trao đổi tù binh”, ông Ushakov nói.

Ông Ushakov cho biết, trong cuộc gặp đã xuất hiện “nhân tố bất ngờ”, khi một quan chức Mỹ có mặt và làm việc với cả hai bên.

Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, sẽ tới Moscow vào tuần sau để thảo luận về dự thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine, Điện Kremlin hôm 26/11 thông báo. Trong chuyến thăm, ông Witkoff được cho là sẽ gặp Tổng thống Nga Putin.

Khi các phóng viên hỏi rằng liệu Nga và Ukraine đã tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình hay chưa, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói: “Chờ đã, vẫn còn quá sớm để nói về điều đó”.