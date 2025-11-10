Thông điệp ông Lavrov gửi Ngoại trưởng Mỹ, giữa tin đồn rạn nứt với Tổng thống Nga Putin

Ngoại trưởng Nga – ông Sergei Lavrov (ảnh: RT)

Hôm 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa ông với Tổng thống Nga Putin tại Hungary. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Nga Lavrov được cho là có cuộc điện đàm không thành công với Ngoại trưởng Mỹ Rubio.

“Ngoại trưởng Marco Rubio và tôi hiểu được nhu cầu liên lạc thường xuyên”, ông Lavrov nói hôm 9/11, trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

“Điều này rất quan trọng để giải quyết vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Đó là lý do chúng tôi liên lạc qua điện thoại và sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp trực tiếp khi cần thiết”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, Mỹ dường như đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục Tổng thống Ukraine Zelensky không cản trở tiến trình hòa bình.

“Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, phía Mỹ cam kết với chúng tôi rằng, họ có thể bảo đảm ông Zelensky sẽ không cản trở tiến trình hòa bình. Rõ ràng, một số khó khăn đã phát sinh. Hơn nữa, theo chúng tôi được biết, Brussels và London đang cố gắng thuyết phục Washington từ bỏ ý định giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp chính trị, ngoại giao và tham gia nỗ lực gây áp lực lên Nga. Tức là trở thành một phần của ‘phe hiếu chiến’”, ông Lavrov nói.

Ngày 15/8, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại một căn cứ không quân ở thành phố Anchorage (bang Alaska, Mỹ). Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã ghi nhận cam kết hợp tác chung trên một số lĩnh vực, và sẵn sàng hợp tác nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi đang chờ xác nhận từ Mỹ rằng, các thỏa thuận đạt được ở Anchorage vẫn có hiệu lực”, ông Lavrov hôm 9/11 nói.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù đạt được thỏa thuận với Mỹ về nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng Nga sẽ không từ bỏ những vấn đề mang tính nguyên tắc, bao gồm sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga, và quyền tự quyết của người dân ở Crimea, Donbass, Novorossiya (khu vực phía đông nam Ukraine).

Trước đó, hôm 6/11, Moscow Times (tờ báo có trụ sở tại Hà Lan) đưa tin, Ngoại trưởng Nga Lavrov không còn được ông Putin tín nhiệm, sau cuộc điện đàm được cho là không mấy hiệu quả với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – đã bác bỏ tin đồn trên.