Thế giới 24h: Lầu Năm Góc bất ngờ triệu hàng trăm sĩ quan khắp nơi về nước, ông Trump lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp (ảnh: Getty)

Ông Trump tiết lộ về cuộc họp sĩ quan Mỹ toàn cầu

“Thật tuyệt vời khi các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao sẽ trở về Mỹ để gặp một người nay gọi là Bộ trưởng Chiến tranh”, ông Trump nói hôm 26/9 tại Nhà Trắng, đề cập tới việc ông mới ký sắc lệnh đổi lên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Theo ông Trump, cuộc họp vào tuần tới có thể chỉ để gặp gỡ, thay vì thảo luận chuyên sâu về những thay đổi quan trọng của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Chúng ta đang bán nhiều thiết bị cho các nước khác, và nhiều tướng lĩnh muốn có mặt ở đây. Họ cũng muốn xem xét. Họ có thể đi tham quan các cơ sở lắp ráp hoặc bàn về những loại vũ khí mới nhất, v.v”, ông Trump nói.

Theo Reuters, lực lượng Mỹ hiện tại có khoảng 800 tướng lĩnh và đô đốc thuộc mọi cấp bậc. Nhiều người đang chỉ huy hàng trăm binh sĩ và lực lượng đồn trú của Mỹ ở hơn chục quốc gia trên thế giới.

Theo 3 quan chức quốc phòng, Bộ trưởng Pete Hegseth vẫn chưa công bố lý do triệu tập cuộc họp ngày 30/9 tại căn cứ thủy quân lục chiến ở Quantico, Virginia. Nhiều sĩ quan cấp cao rất bất ngờ trước động thái này.

“Bất kể thông tin là gì thì cũng có thể được truyền đạt qua email mã hóa, các cuộc gọi và liên kết video”, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Politico.

Một quan chức khác bày tỏ nghi ngờ rằng, liệu sự kiện này có phải là cách để ông Hegseth và ông Trump thu hút sự chú ý bằng cách phát biểu trong một căn phòng đầy tướng lĩnh, đô đốc cấp cao.

Tổng tư lệnh Ukraine: Chiến dịch tấn công xuân – hè của Nga thất bại

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – hôm 26/9 tuyên bố, chiến dịch tấn công vào mùa xuân và mùa hè năm nay của Nga đã thất bại.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi (ảnh: Reuters)

“Có thể nói rằng chiến dịch xuân – hè của Nga đã thực sự bị phá vỡ”, ông Syrskyi nói trong cuộc họp báo, lưu ý rằng quân đội Nga bắn số lượng đạn pháo nhiều gấp đôi Ukraine.

Theo ông Syrskyi, kế hoạch của Nga là tạo ra một “vùng đệm” ở các khu vực Sumy, Kharkiv, kiểm soát thành phố Pokrovsk và hướng tới kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, nhưng không thành công.

Ông Syrskyi nhận định, quân đội Nga đã triển khai chiến thuật “ngàn nhát cắt”, với các nhóm nhỏ (4 – 6 người) để xâm nhập phòng tuyến và tiến sâu hơn vào Novopavlivka – khu vực giáp ranh 3 tỉnh Zaporizhia, Donetsk và Dnipropetrovsk.

“Mục tiêu duy nhất của họ là cắm cờ vào một tòa nhà nào đó ở khu vực đông dân cư. Tình hình ở đó rất phức tạp. Lãnh thổ rộng lớn nhưng quân số không đủ. Điều này đúng với cả phe ta và đối phương. Có thể quân số đối phương đông hơn. Nhưng họ chưa đủ nguồn lực và lực lượng để ra đòn quyết định”, ông Syrskyi nói.

Nga chưa bình luận về tuyên bố mới của ông Syrskyi.

4 nước phản đối Mỹ lấy lại căn cứ ở Afghanistan

Trong tuyên bố chung hôm 26/9, 4 nước Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran kêu gọi các nước có trách nhiệm “tôn trọng” chủ quyền của Afghanistan. Động thái được đưa ra sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ muốn “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan.

Ông Guo Jiakun – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, ông Yue Xiaoyong, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề Afghanistan – đã có cuộc họp với phái đoàn Nga, Pakistan và Iran bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ).

Sau cuộc họp, 4 nước nhấn mạnh cam kết “tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan”, đồng thời phản đối mạnh mẽ việc một số quốc gia vốn phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại của Afghanistan muốn thiết lập căn cứ quân sự tại nước này hoặc trong khu vực.

Theo SCMP, tuyên bố chung được đưa ra nhằm đáp lại phát biểu của ông Trump hồi tuần trước rằng Mỹ có ý định lấy lại căn cứ Bagram. Ông Trump cũng cảnh báo hậu quả “tồi tệ” nếu Afghanistan từ chối.