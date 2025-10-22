Không khí lạnh khiến miền Bắc rét đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Lý Sơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Miền Bắc giảm nhiệt mạnh do đón không khí lạnh liên tiếp.

Chiều tối và đêm 22/10 không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5; ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối 22/10 có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19- 22 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-22 độ.

Tác động của không khí lạnh liên tiếp bổ sung khiến nền nhiệt miền Bắc và Thanh Hóa giảm mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; riêng vùng biển phía Tây vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12 kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm 22/10 có mưa lớn diện rộng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.