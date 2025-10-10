Thái Lan dựng 'pháo đài container' ở vùng tranh chấp với Campuchia

Căng thẳng dọc biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng, khi quân đội Thái Lan tuyên bố sẽ buộc những người Campuchia đang sống tại khu vực tranh chấp phải rời đi trong hôm nay.

Trong vài tuần qua, quân đội Thái Lan đã rải hàng rào thép gai và gây sức ép buộc hơn 200 hộ gia đình Campuchia sinh sống ở làng Ban Nong Chan, Ban Nong Ya Kaeo và Ta Phraya thuộc tỉnh Sa Kaeo phải rời đi với cáo buộc họ "xâm phạm lãnh thổ". Trong khi đó, các gia đình Campuchia tuyên bố đây là đất mà tổ tiên họ từng sở hữu và từ chối rời đi.

Hàng rào thép gai và lốp xe được giới chức Thái Lan bố trí ở vùng tranh chấp với Campuchia. Ảnh: The Nation

Để ứng phó, quân đội Thái Lan hôm 9/10 cho biết đã sử dụng 60 thùng container, mỗi chiếc dài 6 m, xếp thành hàng rào như một "pháo đài" kiên cố dài 360 m tại vùng tranh chấp ở biên giới. Theo họ, đây là biện pháp ngăn "các cuộc xâm nhập" của người dân Campuchia, cũng như bảo đảm cho binh sĩ được bảo vệ đầy đủ về mặt pháp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hàng rào bằng container này được đánh giá là rất khó bị phá như hàng rào thép gai. Giới chức Thái Lan cũng sẽ bố trí 10 xe vòi rồng Geno ở phía sau để ngăn chặn mọi hoạt động xâm nhập qua "pháo đài" container.

Mỗi xe vòi rồng Geno chứa được 12.000 lít nước, trang bị các vòi phun trên nóc có thể phun xa tới 65 m. Nước từ vòi phun có thể được pha loại thuốc nhuộm đặc biệt, giúp giới chức dễ dàng phát hiện những người từng tiếp cận hàng rào.

Quân đội Thái Lan cũng ban bố thiết quân luật ở khu vực biên giới, ngăn ngừa các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự có thể phát sinh, đồng thời đơn giản hóa thủ tục pháp lý trong quá trình bắt và trục xuất, qua đó tạo điều kiện nhanh chóng đưa người xâm nhập ra khỏi khu vực.

Binh sĩ Thái Lan (trái) đối đầu người dân Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp ngày 17/9. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia hôm nay cáo buộc lãnh đạo và quan chức các cấp ở Thái Lan nhiều lần phóng đại, bóp méo sự thật vấn đề về biên giới. Campuchia khẳng định luôn "hết sức kiềm chế trước những hành động khiêu khích và vi phạm của Thái Lan trong quá trình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn", đồng thời cam kết giải quyết vấn đề biên giới một cách hòa bình.

Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia nổ ra ngày 24/7, với các cuộc tập kích lẫn nhau bằng vũ khí hạng nặng. Hai nước hôm 28/7 đạt thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc 5 ngày giao tranh khiến 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán.

Tuy nhiên, triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi vẫn còn các đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên và hầu hết cửa khẩu giữa hai bên đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.

Ngày 17/9, căng thẳng tăng nhiệt trở lại ở biên giới Thái Lan - Campuchia khi lực lượng an ninh Thái Lan, chủ yếu gồm cảnh sát biên phòng, đối đầu với khoảng 200 người dân và nhà sư Campuchia biểu tình. Cuộc đụng độ diễn ra tại khu vực tranh chấp lâu năm giữa hai nước, được phía Thái Lan gọi là làng Ban Nong Ya Kaeo thuộc tỉnh Sa Kaeo, trong khi Campuchia gọi khu vực này thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey.