Theo Cơ quan Y tế khu vực, số người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trường học ở thị trấn Starobelsk của Nga đã tăng lên ít nhất 4 người, và 40 người khác bị thương, trong đó có 14 trẻ vị thành niên.

Vụ tấn công đã nhắm vào tòa nhà học thuật chính và ký túc xá của Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, nơi đào tạo học sinh từ 14 đến 18 tuổi. Quyền Thống đốc Leonid Pasechnik cho biết có 86 học sinh ở bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, và nói thêm rằng một số người có thể vẫn còn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi các đội cứu hộ tiếp tục dọn dẹp.

Các quan chức y tế cho biết có tám nạn nhân đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, trong đó có ba người trong tình trạng nguy kịch.

Theo các báo cáo, ít nhất một thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Vị trí của ít nhất 3 người khác đã được lực lượng cứu hộ xác định. Sau khi tìm thấy thi thể, các cơ quan chức năng địa phương cho biết chiến dịch tìm kiếm phải tạm dừng do nguy cơ bị tấn công từ phía Ukraine.

Ủy ban Điều tra cho biết 4 máy bay không người lái của Ukraine đã được sử dụng trong cuộc đột kích, mà cơ quan này coi là một vụ tấn công khủng bố.

Trường Cao đẳng Nghề Starobelsk, một chi nhánh của Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk, đào tạo sinh viên lớn tuổi trong nhiều ngành nghề lao động chân tay, bao gồm hàn, điện, nấu ăn và vận hành cần cẩu. Theo Rodion Miroshnik, người đứng đầu phái đoàn Bộ Ngoại giao Nga điều tra các tội ác bị cáo buộc của Ukraine, cơ sở này có thể chứa hơn 1.500 sinh viên.

