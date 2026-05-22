Ngoại trưởng Mỹ: Có tín hiệu tích cực cho khả năng đạt thỏa thuận Mỹ - Iran

Ông Rubio cho rằng Mỹ ưu tiên đạt một thỏa thuận tốt với Iran. Ảnh: AP.

Phát biểu với các nhà báo ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kỳ vọng vào một thỏa thuận tốt.

“Tổng thống ưu tiên đạt được một thỏa thuận tốt, đó luôn là ưu tiên của ông ấy. Nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận tốt thì điều đó sẽ rất tuyệt” - ông Rubio nói.

“Nhưng nếu không thể đạt được một thỏa thuận tốt, tổng thống đã nói rất rõ rằng ông ấy có những lựa chọn khác. Tôi sẽ không nói cụ thể, nhưng mọi người đều biết đó là gì”.

Ông nói thêm: “Có một số tín hiệu tích cực, nhưng tôi cũng không muốn quá lạc quan, vì vậy hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới.”

Ông Rubio cũng nhắc đến việc Tây Ban Nha từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này chống Iran.

“Tôi hiểu vì sao NATO có lợi cho châu Âu, nhưng vì sao NATO lại có lợi cho Mỹ? Bởi vì NATO cho chúng tôi các căn cứ trong khu vực, cho phép chúng tôi triển khai sức mạnh trong những tình huống khẩn cấp ở Trung Đông hoặc nơi khác” - ông nói.

“Vì vậy, khi đó là lý do cốt lõi giải thích tại sao Mỹ tham gia NATO, nhưng lại có những nước như Tây Ban Nha từ chối cho chúng tôi sử dụng các căn cứ này, thì câu hỏi rất công bằng là: vậy các bạn ở trong NATO để làm gì?”.

Ông cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “rất thất vọng” với cách các nước NATO phản ứng trước nỗ lực chiến tranh của Mỹ.

Về phía Iran, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao nước này nói rằng Tehran và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp.

Nguồn tin giấu tên cho biết vấn đề làm giàu uranium của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran vẫn là những điểm bất đồng chính.

Cả Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều phát tín hiệu cho thấy họ tin Iran đang ở vị thế đàm phán yếu hơn nhiều, do các cuộc không kích của Mỹ và hoạt động phong tỏa đáp trả tại eo biển Hormuz.

Chính quyền Trump đã gia tăng sức ép suốt nhiều tuần qua và giới chức Washington đánh giá Iran hiện có động lực tìm kiếm một dạng thỏa thuận ngoại giao nhằm tránh leo thang xung đột.

Ngoại trưởng Rubio cho biết ông tin đây là “thời điểm của cơ hội”, vì vậy cả ông và Tổng thống Trump đều đang thúc ép Iran chấp nhận những nhượng bộ chặt chẽ hơn liên quan đến chương trình hạt nhân.

Ông Trump nói Mỹ muốn eo biển Hormuz “tự do” và không thu phí

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 21/5, khi được hỏi về đề xuất của Iran áp phí qua lại tại eo biển Hormuz, ông Trump trả lời: “Chúng tôi đang xem xét điều đó”.

“Tất cả đều biết chúng tôi kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz bằng hoạt động phong tỏa của mình. Cuộc phong tỏa hiệu quả 100%. Không ai có thể vượt qua được, nó giống như một bức tường thép” - Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên.

Trước đó, lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết có 31 tàu đã đi qua tuyến đường thủy chiến lược này trong 24 giờ qua.

“Chúng tôi muốn nó được tự do, chúng tôi không muốn có thu phí. Đây là tuyến hàng hải quốc tế, là vùng biển quốc tế” - ông Trump nói khi đề cập eo biển này.