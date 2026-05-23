Đặc công, trinh sát huấn luyện nhảy dù đường không

Từ ngày 19 đến 21/5, Lữ đoàn Đặc công 429 (Binh chủng đặc công), Tiểu đoàn Trinh sát 47 và Đại đội Trinh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh TPHCM (Quân khu 7) tổ chức đợt huấn luyện đổ bộ đường không tại sân bay Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Sau khi trang bị tư trang, các chiến sĩ được lệnh lên trực thăng.

Để thực hành nhảy dù, họ phải trải qua kiểm tra đạt yêu cầu và đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe. Quá trình chuẩn bị dưới mặt đất diễn ra đặc biệt nghiêm ngặt và tuân thủ chính xác quy trình kỹ thuật.

Giáo viên dù thuộc Quân chủng Phòng không Không quân kiểm tra từng bộ dù chính, dù phụ. Đặc biệt, sau khi lên máy bay, quá trình kiểm tra này được lặp lại một lần nữa để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trinh sát viên Tiểu đoàn 47 sẵn sàng thực hành nhảy dù ở độ cao khoảng 800 m.

Chiến sĩ nhảy dù xuống sân bay Biên Hòa, phía dưới là sông Đồng Nai đi qua phường Trấn Biên. Đợt tập huấn lần này có nhiều ngày gặp thời tiết khá khó khăn với mưa nhỏ, trời nhiều mây.

Các trinh sát bung dù từ trực thăng trên không.

Trước khi thực hành nhảy dù, các chiến sĩ được huấn luyện kỹ các nội dung như động tác rời máy bay, điều khiển dù, xử lý tình huống trên không và kỹ thuật tiếp đất ở nhiều dạng địa hình khác nhau.

Khoảnh khắc trinh sát điều khiển dù tiếp đất.

Ngoài các chiến sĩ trinh sát, đặc công, trong tháng 5, các phi công, học viên của Quân chủng Phòng không Không quân, trinh sát đặc nhiệm, đội chống khủng bố (Bộ Quốc phòng)... cũng tham gia huấn luyện ở các đợt huấn luyện trước.

Ngoài huấn luyện nhảy dù, các đặc công, trinh sát còn thực hành đổ treo từ trực thăng với độ cao khoảng 20 m.

Theo các chiến sĩ, đợt huấn luyện giúp mỗi người nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm và khả năng xử lý tốt mọi tình huống trong thực tế chiến đấu.

Tham gia đợt tập huấn lần này có sự phối hợp giữa Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 và Trường Sĩ quan Không quân.

Để thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) sử dụng 2 trực thăng Mi-171 và Mi-8 từ Cần Thơ đưa lên Đồng Nai.