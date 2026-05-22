Sự tĩnh lặng trước cơn bão: Liệu Mỹ đang chuẩn bị cho một vòng tấn công khác nhằm vào Iran?

Căng thẳng xung đột quân sự Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh RT

Farhad Ibragimov – giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học RUDN, chuyên gia và giảng viên Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Khoa học Xã hội và Truyền thông Đại chúng, Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga đã có bài phân tích đăng trên tờ RT.

Ông viết, thế giới đang rơi vào tình trạng chờ đợi trước điều mà ngày càng có vẻ như là vòng đối đầu thứ hai giữa Mỹ và Iran. Về mặt chính thức, ngoại giao vẫn đang diễn ra: các tuyên bố công khai tiếp tục đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận, trong khi các bên trung gian ở Pakistan, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng duy trì sự tham gia của cả hai bên vào các cuộc đàm phán.

Nhưng xét theo những diễn biến trong vài ngày qua, ngày càng rõ ràng rằng điều này ít nhằm mục đích đạt được một thỏa hiệp lâu dài mà chỉ là để câu giờ trước giai đoạn leo thang tiếp theo. Các cuộc đàm phán ở Islamabad hồi tháng Tư đã không ngăn chặn được xung đột – chúng chỉ nhấn mạnh tính tất yếu của nó. Không có bước đột phá nào xuất hiện, trong khi các tranh chấp về eo biển Hormuz và các điều kiện hạt nhân của Iran vẫn là cốt lõi của bế tắc. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã tuyên bố rằng ông đã lên kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19 tháng 5 nhưng đã rút lui theo yêu cầu của các quốc gia quân chủ vùng Vịnh.

Ban đầu, có những lý do chính đáng để tin rằng Washington – đặc biệt là trong bối cảnh chính trị hiện tại của ông Trump – không mấy quan tâm đến việc kéo dài cuộc xung đột với Iran. Thứ nhất, sự mệt mỏi với các cuộc chiến ở Trung Đông đang ngày càng gia tăng trong nội bộ Mỹ, cùng với những lời chỉ trích ngày càng gay gắt về sự ủng hộ vô điều kiện dành cho Israel. Thứ hai, một cuộc chiến kéo dài với Iran sẽ gây ra những tổn thất chính trị cho cá nhân ông Trump, làm suy yếu hình ảnh của ông như một nhà lãnh đạo có khả năng nhanh chóng “chấm dứt” các cuộc xung đột thay vì bị cuốn sâu hơn vào chúng.

Thứ ba, các nhà hoạch định chính sách ở Washington hiểu rõ giới hạn của lực lượng quân sự: các cuộc không kích có thể làm hư hại cơ sở hạ tầng, tấn công các mục tiêu quân sự và làm tăng chi phí cho Tehran, nhưng không thể ngay lập tức phá vỡ hệ thống chính trị của Iran. Chế độ Iran không phải là thứ có thể đơn giản bị “đánh đổ” trong một chiến dịch quân sự duy nhất; nó ăn sâu vào một mạng lưới phức tạp gồm các thể chế, cấu trúc an ninh, cơ chế tư tưởng và liên minh khu vực.

Đó là lý do tại sao, ngay cả sau cuộc đàm phán ở Islamabad, vẫn còn đó hy vọng thận trọng về một giải pháp chính trị. Nhưng chỉ trong khoảng một tuần, rõ ràng là cả hai bên đều không có động thái thỏa hiệp. Thay vào đó, cả hai bắt đầu tự trói buộc mình vào những lập trường ngày càng cứng nhắc và về cơ bản là không thể dung hòa. Một thời điểm đáng chú ý là khi Tehran yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra và nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Iran liên quan đến eo biển Hormuz.

Các báo cáo cho thấy đề xuất phản công của Iran yêu cầu Mỹ bồi thường đồng thời nhấn mạnh chủ quyền của Tehran đối với eo biển Hormuz, hay nói chính xác hơn, yêu cầu Mỹ công nhận sự thống trị của Iran đối với eo biển này, điều mà nếu được coi là một thắng lợi địa chính trị lớn cho Tehran thì sẽ là một thắng lợi lớn về địa chính trị. Đối với Washington, những điều khoản như vậy thực chất là không thể chấp nhận được, bởi vì việc chấp nhận chúng sẽ không giống như sự đầu hàng mà ông Trump dường như mong đợi từ Iran, mà giống như một sự rút lui chiến lược của Mỹ tại một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Việc trao đổi các tối hậu thư này không giống như một sự cố ngoại giao hay một sự bộc phát cảm xúc. Nó trông giống một chiến lược có chủ đích hơn nhiều. Khi các bên thực sự muốn đạt được thỏa thuận, họ sẽ chừa chỗ cho sự linh hoạt, nhượng bộ và đàm phán các sự thỏa hiệp. Nhưng khi một bên đưa ra những yêu cầu mà bên kia không bao giờ có thể chấp nhận được, quá trình đó không còn là ngoại giao thực sự nữa. Nó trở thành một cách để câu giờ trong khi chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Dường như Iran đang sử dụng khoảng thời gian tạm lắng này không phải để chuẩn bị một thỏa thuận hòa bình toàn diện, mà để khôi phục sự phối hợp nội bộ, đánh giá thiệt hại, tập hợp lại lực lượng và chuẩn bị cho một vòng đối đầu khác. Trong khi đó, Mỹ đang duy trì kênh ngoại giao để tiếp tục đưa ra tối hậu thư, đồng thời vẫn giữ phương án quân sự nếu các cuộc đàm phán cuối cùng thất bại.

Trong cuộc xung đột này, eo biển Hormuz từ lâu đã không còn chỉ là một tuyến đường vận chuyển hẹp trên bản đồ. Đối với Iran, đây là đòn bẩy mạnh nhất của họ – con bài mà Tehran tiếp tục sử dụng thay vì dùng đến các hình thức leo thang trực tiếp hơn. Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người cùng một lúc: các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ, Israel và thị trường dầu mỏ toàn cầu. Trong khi đó, đối với Washington, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz về cơ bản là vấn đề ai sẽ đặt ra luật chơi ở Trung Đông.

Đó chính là lý do tại sao lập trường của cả hai bên về cơ bản là không tương thích. Mỹ yêu cầu mở cửa hoàn toàn eo biển và loại bỏ uranium làm giàu cao khỏi Iran. Trên thực tế, đây không phải là các điều khoản đàm phán – mà là các điều khoản đầu hàng được ngụy trang bằng ngôn ngữ ngoại giao. Chấp nhận chúng sẽ đòi hỏi Iran phải công khai thừa nhận thất bại đồng thời tự nguyện từ bỏ hai công cụ đòn bẩy chính của mình. Không một lãnh đạo Iran nào có thể thực tế đồng ý với điều đó.

Trong khi đó, dường như ông Trump không hướng các cuộc đàm phán đến một thỏa hiệp bền vững. Thay vào đó, ông dường như đang đặt nền tảng chính trị và ngoại giao cho một vòng chiến tranh khác. Về mặt hình thức, cả ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đều tiếp tục nói về các cuộc đàm phán và khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong tương lai gần. Nhưng nội dung các yêu cầu của Washington cho thấy điều ngược lại: Mỹ không đưa ra cho Tehran một thỏa thuận bình đẳng, mà là một khuôn khổ đầu hàng – hoàn toàn nhận thức được rằng giới lãnh đạo Iran sẽ khó chấp nhận điều đó mà không gây ra những hậu quả chính trị nghiêm trọng trong nước. Đó là logic then chốt thúc đẩy tình hình hiện tại: những yêu cầu bất khả thi không chỉ có thể được sử dụng như chiến thuật gây áp lực, mà còn là một cách để phủ đầu đổ lỗi cho Iran về những thất bại trong đàm phán.

Trên thực tế, Washington đã vạch ra một khuôn khổ cực kỳ cứng rắn cho bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai với Tehran, được xây dựng dựa trên năm yêu cầu cốt lõi: Iran phải từ bỏ yêu sách bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ gây ra; chuyển giao 400 kg uranium làm giàu cho Mỹ; giảm cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình xuống còn một cơ sở hoạt động duy nhất mặc dù hiện đang vận hành khoảng tám hoặc chín địa điểm; chấp nhận việc giải tỏa không quá 25% tài sản bị đóng băng; và mở rộng đàm phán để bao gồm việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Những điều kiện này đã nhiều lần xuất hiện trong các báo cáo nêu rõ lập trường của Mỹ, trong khi Washington cũng đã công khai báo hiệu rằng họ coi các đề xuất của Iran là không đủ và vẫn sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự.

Trên thực tế, khuôn khổ do Washington đề xuất không dự kiến ​​việc dỡ bỏ áp lực trừng phạt đáng kể nào đối với Iran. Quan trọng hơn, yêu cầu Iran giao nộp uranium làm giàu cho Mỹ không chỉ đơn thuần là một hạn chế kỹ thuật đối với chương trình hạt nhân của Iran, mà còn là sự kiểm soát từ bên ngoài đối với thành phần quan trọng nhất của chương trình này. Về mặt chính trị, kịch bản như vậy gần như không thể chấp nhận được đối với Tehran, vì nó sẽ bị coi là sự đầu hàng dưới áp lực và là sự xói mòn trực tiếp chủ quyền quốc gia. Đó là lý do tại sao lập trường của Mỹ trông giống một khuôn khổ đàm phán cứng rắn có chủ đích hơn là một đề xuất được thiết kế để đạt được thỏa thuận nhanh chóng – một khuôn khổ cho phép Washington sau này tuyên bố rằng ngoại giao đã cạn kiệt một khi Iran bác bỏ nó.

Ngay từ đầu, rõ ràng là Washington không có ý định nghiêm túc thảo luận về việc bồi thường thiệt hại đã gây ra. Đối với Mỹ, việc thừa nhận trách nhiệm đó sẽ tạo ra một tiền lệ chính trị và pháp lý cực kỳ không mong muốn, thực chất là thừa nhận trách nhiệm về giai đoạn quân sự của cuộc xung đột. Điều đáng chú ý không kém là ngôn từ mơ hồ xung quanh yêu cầu chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, bao gồm cả Lebanon: không có cơ chế thực thi cụ thể, không có đảm bảo an ninh vững chắc và không có sự hiểu biết rõ ràng về việc ai sẽ chịu trách nhiệm giảm leo thang hoặc cách thức thực hiện điều đó. Theo Reuters, ngược lại, Iran đã cố gắng liên kết bất kỳ thỏa thuận nào với việc ngừng hoàn toàn các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận, việc rút quân Mỹ khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại.

Kết quả là, Tehran thực chất đã được thông báo rằng các điều kiện của họ không được coi là cơ sở hợp lệ để thương lượng. Trong hình thức này, quá trình đàm phán ngày càng giống một nỗ lực áp đặt mô hình giải quyết có lợi cho Washington hơn là một nỗ lực tìm kiếm điểm chung. Đối với Iran, khuôn khổ như vậy là không thể chấp nhận được không chỉ về mặt thực tiễn mà còn cả về mặt biểu tượng: nó sẽ đồng nghĩa với việc hạn chế năng lực hạt nhân của nước này, việc tiếp tục áp đặt một phần lệnh trừng phạt và từ bỏ các yêu cầu bồi thường mà không nhận được những nhượng bộ tương xứng.

Đó chính xác là lý do tại sao hành động của ông Trump có thể được xem là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh khác. Đầu tiên, Mỹ tạo ra ấn tượng rằng họ đã đề nghị Iran một “lối thoát hợp lý” thông qua ngoại giao. Sau đó, khi Tehran từ chối như dự đoán, Washington có thể lập luận rằng chính Iran đã phá hoại tiến trình ngoại giao. Tại thời điểm đó, Nhà Trắng có được sự biện minh chính trị để nối lại các cuộc tấn công – không phải là lựa chọn đầu tiên, mà là “biện pháp cuối cùng” sau khi các cuộc đàm phán thất bại. Chiến lược này cho phép Trump thể hiện luận điệu hòa giải đồng thời vẫn giữ được khả năng leo thang quân sự.

Theo logic này, khả năng xảy ra một vòng đối đầu khác vẫn rất cao. Câu hỏi trọng tâm không còn là liệu một giai đoạn tấn công mới có khả thi hay không, mà là khi nào nó có thể bắt đầu, quy mô của nó có thể lớn đến mức nào, và Tehran sẽ lựa chọn chiến lược đáp trả nào: một cuộc trả đũa hạn chế, một cuộc xung đột ủy nhiệm kéo dài, hay một nỗ lực nhằm nâng cao mức độ căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng khu vực. Trên thực tế, tiến trình ngoại giao hiện tại ngày càng giống một sự chuẩn bị ngoại giao cho giai đoạn tiếp theo của chiến tranh hơn là một cơ chế ngăn ngừa chiến tranh.

Giai đoạn đầu của cuộc xung đột không giải quyết được bất kỳ vấn đề cốt lõi nào. Hệ thống chính trị của Iran vẫn nguyên vẹn; vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết; cấu trúc an ninh trước đây xung quanh eo biển Hormuz không được khôi phục; và không có khuôn khổ nào được cả hai bên chấp nhận để giảm leo thang xung đột. Ngược lại, cả hai bên đều bước ra khỏi giai đoạn đầu với niềm tin rằng nhượng bộ sẽ bị hiểu là điểm yếu. Và trong những tình huống như vậy, đàm phán hiếm khi trở thành con đường dẫn đến hòa bình – thường thì chúng chỉ đóng vai trò là sự hình thức hóa ngoại giao cho một khoảng ngừng giữa hai vòng xung đột.

Kết luận chính là thời điểm hiện tại không phải là một lệnh ngừng bắn ổn định, mà là một sự tạm dừng chiến lược. Cả Iran và Mỹ đều đang nghĩ đến giai đoạn đối đầu tiếp theo. Tehran đang thổi phồng các yêu cầu của mình để tránh bị coi là thất bại và để câu giờ. Washington đang phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, trong khi vẫn không thể chấp nhận các điều khoản làm suy yếu vị thế khu vực của mình. Đó là lý do tại sao cảm giác ngày càng tăng về một vòng chiến tranh thứ hai sắp xảy ra không bắt nguồn từ những phát ngôn riêng lẻ của Trump hay các nhân vật trong IRGC, mà từ chính cấu trúc của cuộc xung đột: không bên nào sẵn sàng cho một nền hòa bình thực sự, cũng không muốn chấp nhận thất bại – và do đó cả hai đều đang chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.