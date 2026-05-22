Ông Trump phản ứng với tuyên bố của lãnh tụ Iran, cảnh báo hậu quả ở Hormuz

Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiêu hủy toàn bộ uranium làm giàu của Iran sau khi thu giữ được số vật liệu hạt nhân này.

"Chúng tôi phải đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ lấy được số uranium làm giàu của Tehran. Rõ ràng là Mỹ không cần chúng, cũng không muốn chúng. Có lẽ chúng tôi sẽ tiêu hủy chúng, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ để Iran giữ số vật liệu này", ông Trump cho biết.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra không lâu sau khi các nguồn thạo tin cho hay Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ban hành chỉ thị không xuất khẩu hay chuyển giao số uranium đã làm giàu mức cao của nước này cho nước ngoài.

Về vấn đề eo biển Hormuz, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch thu phí của Iran, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hàng hải của hải quân Mỹ vẫn đang phát huy tác dụng.

"Đó là một tuyến hàng hải tự do, chúng tôi không muốn có các khoản phí. Hải quân của chúng ta cũng đang làm rất tốt ở khu vực này, khi không có một con tàu nào có thể đi qua mà không có sự chấp thuận của chúng tôi", ông Trump nói.

Cùng quan điểm với Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/5 nói việc Tehran muốn thu phí ở Hormuz là "không thể chấp nhận", nhấn mạnh động thái này sẽ khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn hơn.

"Không ai ủng hộ một hệ thống thu phí như vậy, nó sẽ khiến một thỏa thuận ngoại giao trở nên bất khả thi", ông Rubio nhấn mạnh.

Tuy vậy, Ngoại trưởng Rubio cũng cho rằng đã có "một số tín hiệu tích cực" về khả năng đạt thỏa thuận Mỹ - Iran và các quan chức Pakistan sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình đàm phán.

"Có một số tín hiệu tích cực, nhưng tôi cũng không muốn tỏ ra quá lạc quan. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới. Tổng thống luôn ưu tiên việc đạt được một thỏa thuận tốt. Nhưng nếu không thể đạt được thỏa thuận, Tổng thống đã nói rất rõ rằng ông ấy có những lựa chọn khác và mọi người đều hiểu những lựa chọn đó là gì", ông Rubio nói.