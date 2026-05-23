Iran siết phong toả eo biển Hormuz, 20.000 thuỷ thủ rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Theo Reuters, hơn 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt trên khoảng 2.000 tàu ở Vịnh Ba Tư gần 3 tháng qua, sau khi Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

Không thể cập cảng hay rời tàu, các thủy thủ phải sống trong điều kiện thiếu thốn lương thực, nước ngọt và thuốc men, đồng thời luôn lo sợ về một tương lai bất định trên biển trong vùng chiến sự.

Trả lời phỏng vấn Reuters, các thủy thủ cho biết họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực tâm lý trong những tháng gần đây.

"Điều duy nhất chúng tôi làm ở đây là lên kế hoạch cho đêm nay và cầu nguyện chúng tôi sẽ không bị trúng đạn trong một cuộc tấn công", thủy thủ người Ấn Độ Salman Siddiqui chia sẻ.

Cuộc sống cô lập giữa 'biển lửa'

Ngoài khơi cảng Dammam của Ả Rập Xê Út, hàng loạt tàu chở dầu và tàu hàng vẫn đang neo đậu. Các thủy thủ gần như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, sống chen chúc trong những khoang tàu chật hẹp dưới thời tiết khắc nghiệt.

Trong gần ba tháng, các thủy thủ bị mắc kẹt ở Vịnh đã sống cuộc sống cô lập, di chuyển giữa các khu sinh hoạt chật hẹp, khu ăn uống chung và boong tàu nóng bỏng.

Theo nguồn tin của Reuters, các chủ tàu muốn giải cứu tàu của mình phải vượt qua một hệ thống thanh toán và cấp phép do Iran thiết lập.

Mohamed Arrachedi, điều phối viên mạng lưới khu vực Ả Rập và Iran tại Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF) cho biết: "Tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro của các thủy thủ có thể nói là ở mức độ cực đoan hơn do chiến tranh".

Theo ông, kể từ khi bắt đầu xung đột, ITF đã nhận được liên hệ từ hơn 2.000 thủy thủ ở vùng Vịnh để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc lời khuyên nhằm giải quyết các tranh chấp từ việc chậm trả lương và thiếu nhu yếu phẩm.

Mắc kẹt trên biển

Thuyền trưởng Mohit Kohli, người điều khiển một tàu hàng của Đức mắc kẹt tại Vịnh cho biết thủy thủ đoàn của ông đã nhiều lần chứng kiến tên lửa và máy bay không người lái bay qua bầu trời sau khi chiến tranh bùng phát.

"Những người vốn rất vui vẻ giờ trở nên im lặng. Các bữa ăn ngắn hơn, các cuộc trò chuyện cũng dè dặt hơn", ông nói.

Trong khi đó, ông Arrachedi cho biết nhiều thủy thủ còn phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Trong một số trường hợp ông đang giải quyết, các thủy thủ đã không được trả mức lương ít ỏi từ 100 - 200 USD một tháng kể từ năm ngoái và các chủ tàu từ chối giúp họ trở về nhà, hoặc chỉ làm vậy nếu họ từ bỏ quyền được nhận tiền lương chưa trả.

Một số thủy thủ cho biết họ chỉ có một bữa ăn duy nhất gồm cơm hoặc đậu mỗi ngày, và chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi kết nối internet để liên lạc với người thân hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

"Họ cần một sự can thiệp tập thể vì họ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của chúng ta, đối với chuỗi cung ứng, nhưng họ cũng là những người dân và thủy thủ đang hoạt động trên biển", ông nói.

Các quốc gia vùng Vịnh đang nỗ lực hỗ trợ các thủy thủ bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp vật tư và luân chuyển thủy thủ đoàn.

"Đối với những thủy thủ mắc kẹt trên tàu giữa vùng biển đầy rủi ro, điều quan trọng nhất là biết rằng vẫn còn bến bờ để cập tới", ông Suliman Almazroua, chủ tịch Cơ quan Cảng vụ Ả Rập Xê Út cho biết.

Ông Almazroua cũng lưu ý rằng, cơ quan này đã giúp hàng trăm tàu ​​thuyền tiếp tế lương thực, nước ngọt, nhiên liệu và thuốc men, đồng thời hỗ trợ hơn 500 thủy thủ sang tàu mới.