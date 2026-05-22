Lý do Thủ tướng Israel 'vô cùng tức giận' sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Hãng tin Axios dẫn lời từ nguồn tin thân cận cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vô cùng tức giận sau cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-5 về đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran.

Theo nguồn tin, ông Netanyahu "vô cùng tức giận" sau cuộc gọi. Cuộc gọi diễn ra sau khi ông Trump trì hoãn một "cuộc tấn công rất lớn" vào Iran, nói rằng các nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã yêu cầu Mỹ cho thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Mỹ sau đó cho biết Mỹ và Iran đang "ở ngay ranh giới" giữa một thỏa thuận và một cuộc chiến tranh mới. "Hoặc là đạt được thỏa thuận, hoặc là chúng ta sẽ làm một số việc hơi khó khăn,” ông Trump nói với các phóng viên. Ông đồng thời cho biết thêm rằng chiến tranh có thể tái diễn “rất nhanh chóng” trừ khi Mỹ nhận được “câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng”.

Theo Axios, ông Netanyahu "rất hoài nghi" về các cuộc đàm phán và muốn nối lại chiến tranh để làm suy yếu hơn nữa năng lực quân sự của Iran và làm suy yếu nước này bằng cách phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố rằng ông Netanyahu "sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn" về vấn đề Iran, đồng thời khẳng định ông có mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Israel.

Nỗ lực ngoại giao mới nhất được cho là tập trung vào một “thư cam kết” sẽ được Mỹ và Iran ký kết để chính thức chấm dứt chiến tranh và khởi động giai đoạn đàm phán 30 ngày về chương trình hạt nhân của Iran và việc mở lại eo biển Hormuz.

Tehran đã xác nhận đang xem xét một đề xuất mới. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn trên cơ sở kế hoạch 14 điểm mà trước đó đã bị Mỹ bác bỏ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng “đối thoại không có nghĩa là đầu hàng”, đồng thời khẳng định Iran sẽ không từ bỏ “các quyền hợp pháp của người dân và đất nước”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán có thể thành công nếu Mỹ chấm dứt hành vi “cướp biển” nhắm vào các tàu của Iran và đồng ý giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, trong khi Israel phải chấm dứt cuộc chiến ở Lebanon.

Theo RT