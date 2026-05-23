Đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (23/5), ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 37.3 độ, Sơn Tây (Hà Nội) 37.7 độ, Láng (Hà Nội) 37.6 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-55%. 2. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24-48 giờ tới.

Ngày 24-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ: có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%. Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.